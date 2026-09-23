Spekülasyon ve Manipülasyon İddiasıyla 100'den Fazla X Hesabına Erişim Engeli Getirildi!

İddiaya göre spekülatif paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla toplam takipçi sayısı yaklaşık 12 milyonu bulan çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından ortaya atılan iddiaya göre son bir hafta içerisinde İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürütmüş olduğu kapsamlı soruşturmalar çerçevesinde X platformunda faaliyet gösteren çok sayıda hesaba erişim kısıtlaması uygulandı.

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Kısıtlama kararlarının gerekçesi olarak söz konusu hesapların sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılar arasında korku ve panik yaratabilecek nitelikte spekülatif paylaşımlarda bulunmaları gösterildi. Hukuki süreç, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında yürütülüyor.

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12 milyon takipçi kitlesine sahip çok sayıda hesaba kısıtlama getirildi

Erişim engeli kararı getirilen profiller arasında finans ve ekonomi camiasında yakından tanınan isimler ile popüler borsa analiz hesapları yer alıyor. Ekonomist Uğur Gürses, Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Prof. Dr. Bilge Yılmaz, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe ile oyuncu Orhan Aydın gibi isimlerin hesaplar var. İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesi verilerine göre engellemeye konu olan hesapların toplam takipçi kitlesi yaklaşık 12 milyon kişiyi buluyor.

Sulh ceza hakimliklerinin kararlarının ardından X platformunun tutumu değişkenlik gösterdi. Platformun bazı hesapları doğrudan Türkiye’den erişime kapattığı, bazı profillerin hâlen erişilebilir durumda kaldığı, birtakım hesaplarda ise “Böyle bir hesap yok” uyarısının görüntülendiği kaydedildi.

Erişim engellerinin arka planında, SPK ve cumhuriyet başsavcılıklarının ortaklaşa derinleştirdiği geniş çaplı bir manipülasyon soruşturması yatıyor. SPK’nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine dosya büyütüldü. Başsavcılık bu kapsamda 25 şüpheli hakkında işlem başlatırken, ilk etapta 15 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın finansal ayağında ise kararlar piyasa aktörlerini doğrudan etkiledi. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve bunlara bağlı portföy yönetim şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin mal varlığı hareketleri donduruldu. Mal varlıklarının üçüncü şahıslara devredilmesini önlemek amacıyla ilgili resmi kurumlara derhal bildirim yapıldı.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında operasyonlar sıklaştırıldı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Piyasa tarafındaki en kritik adım ise yatırım fonlarına yönelik oldu. SPK; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan toplam 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesini ve TEFAS’ta alım-satıma kapatılmasını kararlaştırdı.