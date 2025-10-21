Xbox, Dünya Rekoru Kırdı: Helikopterden 20 Metrelik Ekran Sarkıtıp Yüzlerce Metre Yüksekte Oyun Oynadılar [Video]

Ninja Gaiden 4, lansman gününde Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. Xbox ile oyunun geliştirici Ninja Team'in kesenin ağzını açtığı rekor girişimi, Miami Beach'te bulunan insanların unutamayacakları anlar yaşamasını sağladı. İşte detaylar...

Xbox Game Studios, son dönemlerin en çok beklenen oyunları arasında yer alan Ninja Gaiden 4'ü resmen yayımladı. Yayımlandığı gibi oyunculardan tam not alan Ninja Gaiden 4, ayağının tozuyla Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Hem Xbox hem de oyunun geliştiricisi Team Ninja, lansman için kesenin ağzını açmış diyebiliriz.

Xbox ile Team Ninja, Guinness Dünya Rekorları için HELI-D isimli firma ile bir iş birliği yaptılar. Helikopterlere bağlı ekran gösteriyle bilinen şirket, Ninja Gaiden 4'ün lansmanı için tam 20 metrekarelik dev bir ekran oluşturdu. Ancak olay bundan ibaret değildi. İkinci bir helikopterin içine de ünlü rapçi Swae Lee ile Team Ninja yöneticilerinden Emmanuel ''Master'' Rodriquez bindi ve Ninja Gaiden 4 oynamaya başladılar. Böylelikle helikopterle gerçekleştirilen en büyük video oyunu gösterisi rekoru kırılmış oldu.

Miami Beach üzerinde uçtular!

Ninja Gaiden 4 için hazırlanan gösteri, Miami Beach üzerinde gerçekleştirildi. Bölge halkının da ilgisini çeken olay, en ufak bir pürüz olmadan tamamlandı. Ekip hem bu gösteriden hem de Guinness Dünya Rekorları kitabına girmekten ötürü mutluydu. Emmanuel "Master" Rodriguez, bunun muhteşem bir fikir olduğunu ifade etti.

Bu ilginç gelişme ile ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Dilerseniz artık sizleri, Guinness Dünya Rekorları ekibinin çektiği görüntülerle yalnız bırakalım.