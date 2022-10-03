Xbox Elite Series 2 Core Oyun Kolu Türkiye'de Satışa Çıktı

Xbox'ın bugüne kadarki en iyi kontrolcüsü olarak görülen Xbox Elite Wireless Controller Series 2'nin uygun fiyatlı versiyonu olarak lanse edilen 'Elite Series 2 Core', Türkiye'de satışa sunuldu. Ancak garip bir durum var...

Xbox’ın 2019 yılının sonunda tanıttığı ve bugüne kadar ürettikleri en iyi kontrolcü olduğunu söyledikleri Xbox Elite Wireless Controller Series 2, değişebilir düğmeleri ve analog çubukları ve elinizden kaymasını önleyen yapısı ile dikkat çekiyordu.

Şirket, kısa bir süre önce ise Xbox Elite Wireless Controller Series 2'den daha uygun fiyatlı olan Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core isimli modelini piyasaya sürdü. Bu kumanda, teknik özellikleri açısından orijinal model ile aynıydı.

Görünüm ve teknik özellikler aynıyken fiyat nasıl daha uygun oldu?

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ve Core modellerini yan yana koyduğunuzda gözününe çarpacak ilk ve tek detay iki kontrolcünün de aslında birebir aynı olmasıydı. Tabii ki durum böyle olunca pek çok kullanıcı “Acaba parçaların kalitesinden mi kısıldı?” diye merak etti. Aslında Core kontrolcüsünün daha uygun fiyatlı olmasının tek sebebi kutusundan değişim için kullanılan tuşların ve analog çubukların çıkmaması. Bu parçaların olmadığı, sadece kontrolcü ve taşıma kılıfının bulunduğu Core modeli, daha uygun bir fiyata satılacaktı.

Türkiye'de ise tam tersi oldu!

Microsoft'un yeni oyun kumandası, şirketin Türkiye'deki resmi satıcıları tarafından e-ticaret platformlarındaki yerlerini almaya başladı. Ancak burada bir terslik vardı. Öyle ki daha pahalı olan Xbox Elite Wireless Controller Series 2, 4.200 TL civarında satılıyordu. Satışa çıkan Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core ise 5.499 TL listeleme fiyatına sahip. Yani Microsoft'un öncekinden uygun fiyatlı diye tanıttığı oyun kumandası, Türkiye'de orijinal modelden daha pahalıya patlamış oldu.

Microsoft'un yeni oyun kumandası ile ilgili neden böyle bir şey yaşandığı bilinmiyor. Ancak bu konuyla ilgili yapabileceğimiz tek yorum, dolar kurudur. Muhtemelen Xbox Elite Wireless Controller Series 2'yi tedarik eden satıcılar, o dönemler daha düşük maliyetlerle bu kumandaya ulaşabilmişlerdi. Şimdiyse dolar kurunun yükselişi, ABD'de 129 dolara satılacak Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core'un fiyatını, 179 dolara satılan Xbox Elite Wireless Controller Series 2'nin üzerine çıkarmış oldu...

Bu kez Xbox tuşunun ışığı bile (!) özelleştirilebiliyor

Xbox'ın resmi Twitter hesabı, kontrolcü hakkında bir video paylaşarak, Xbox oyuncularının yıllardır ısrarla istediği özelleştirilebilir Xbox düğmesi ışığını nihayet bu kontrolcü ile oyunculara sunduklarını açıkladı. Bu özellik sayesinde Xbox konsolunuzdan ya da bilgisayarınızdaki Xbox uygulamasından kontrolcünün klasik beyaz ışığını 16 milyon renk seçeneğinden birini seçerek değiştirebilirsiniz.