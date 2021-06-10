Game Pass Sahipleri iPhone ve Web Üzerinden Oyun Oynayacak

Xbox, Game Pass Ultimate isimli abonelik sistemi ile kullanıcılarına sunduğu xCloud adı verilen bulut tabanlı oyun platformu için yapacağı güncellemeyi duyurdu. Bu güncelleme sayesinde Xbox Series X kalitesinde oyun deneyimi artık hem iPhone hem de web sitesi üzerinden deneyimlenecek.

Özellikle uygun fiyatlara yüzlerce oyun oynatması ile oyuncuların sevgisini kazanan Game Pass sistemi, bu yılın başında EA Play oyunlarını da kütüphanesine eklemesiyle birlikte oyuncuların vazgeçilmezlerinden olmuştu.

Microsoft, Game Pass sisteminin üzerine kendi bulut tabanlı platformu xCloud'u tanıtıp oyun oynamak isteyen ancak yeterli sisteme sahip olmayan oyun severleri sevindirmişti. Şimdiyse şirket, bu sistemini iPhone’lar ve web tarayıcılarına taşımaya hazırlanıyor.

Web üzerinden oyun keyfi

Game Pass abonelik sistemi sayesinde kullanıcılar, halihazırda PC ve Android cihazlar üzerinden dünyanın belirli bölgelerinde xCloud sistemine erişebiliyordu ancak iPhone ve farklı platformlar üzerinden web aracılığı ile oynama imkânı bulunmuyordu. Şu anda beta sürecinde olan ve önümüzdeki hafta bütün kullanıcıların hizmetine sunulacak olan bu özelliklerle herkesin rahatça xCloud hizmetini deneyimlemesi hedefleniyor.

Game Pass Ultimate paketinde bulunan xCloud, şu anda ülkemizde kullanılamıyor. Ancak Microsoft, Türkiye’deki oyuncu potansiyelinin farkına varıp bir süredir ülkemizde xCloud servisi için yatırım yapmakta. xCloud sisteminin Türkiye’de ne zaman açılacağı resmi olarak belli olmasa da bu yılın sonunda kullanıma açılacağı yönünde dedikodular mevcut.

Potansiyel GeForceNow rakibi:

Şu anda mevcut xCloud kullanıcıları ne yazık ki yeni nesil Xbox Series X kalitesinde performans alamıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak güncelleme sayesinde, iPhone ve web sistemlerine ek olarak servis, Xbox markasının sahip olduğu en güçlü konsol olan Xbox Series X ile denk performansları bulut tabanlı hizmetinde oyuncular ile buluşturacak.

GeForce Now sisteminin aksine Game Pass, oyunculara hem oyunları hem de bulut tabanlı servisi sunduğu için dünya çapındaki kaynaklar tarafından “Potansiyel GeForceNow rakibi” olarak adlandırılıyor.

Yeni konsolun ipuçları verildi

Xbox yönetimi, E3 2021’de yaptığı bilgilendirme toplantısında, Game Pass ile ilgili yeni gelişmelerin dışında şirketin ileriki zamanlarda online gruplar, çeşitlilik ve sistemlerinin erişilebilirliğini arttırma gibi hedefleri hakkında konuştu. Ayrıca bu toplantıda yeni Xbox konsolunun ve yayın odaklı cihazlarının araştırma ve mühendislik süreçlerini hızlandırdıklarını belirtti.

Sonuç her ne olursa olsun bu, ülkemizde oyuncuların uygun fiyatlar ödeyerek rahat bir oyun deneyimi elde etmesini sağlayacak. Umuyoruz ki xCloud servisi bir an önce ülkemizdeki oyun severlerin kullanımına açılır.

Sizce Game Pass, GeForceNow’ın rakibi olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.