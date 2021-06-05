AMD FidelityFX Super Resolution teknolojisini Xbox konsolların da destekleyeceği açıklandı. Açıklamalara göre RX 400 serisi ekran kartları da bu teknolojinin desteklediği donanımlar arasında olacak.

2020 yılının Kasım ayında AMD, FidelityFX Super Resolution (FSR) teknolojisini duyurmuş, Nvidia’nın DLSS teknolojisine alternatif olacak bir teknolojiyi bizlere tanıtmıştı fakat FidelityFX’in özellikleri dışında, destekleyeceği donanımlar veya cihazlar hakkında detaylı bilgi verilmemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Computex sunumunda AMD, FidelityFX teknolojisi hakkında daha çok detayı bizlerle paylaştı. Bir Microsoft konuşmacısının verdiği detaylara göre, FidelityFX teknolojisini Xbox konsollarda da göreceğiz. Bunun yanında teknoloji, birçok bilindik ekran kartını da destekleyecek gibi görünüyor. Gelin detaylara bakalım.

FidelityFX teknolojisi, RX 480 ve RX 470 ekran kartlarını da destekleyecek

Microsoft konuşmacısı yaptığı konuşmada, geliştiricilere, oyunlarda kare hızlarını ve çözünürlüğü geliştirme imkanı sunacak olan AMD FidelityFX teknolojisi konusunda heyecanlı olduklarını ve detayları yakında paylaşacaklarını belirtti.

Bunun yanında Nvidia’nın DLSS teknolojisi gibi önceden bu teknoloji için üretilmiş kartları kullanmayacak olan FidelityFX’in desteklediği donanımların sayısı oldukça fazla olacak gibi görünüyor. Sunumda bahsedilmemiş olsa da Topluluk Yöneticisi Mickey Molad, ülkemizde de oldukça sevilen modellerden olan RX 470 ve RX 480 grafik kartlarının FidelityFX teknolojisini destekleyeceğini açıkladı.

Xbox tarafında, yeni nesil Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları bu teknolojiden faydalanacak sabit cihazlar diyebiliriz fakat resmi bir açıklama olmasa da, teknik olarak Xbox One X ve One S konsolları da FidelityFX’i destekleyebilir.

Tabii şirketin önceki nesil konsollarda bu teknolojiyi uygulayıp uygulamayacağının kendi kararı olduğunu ve FidelityFX teknolojisinin, üstesinden kalkabilecek her cihaza gelmeyebileceğini de belirtelim. Daha önce de söylediğimiz gibi FidelityFX, Nvidia’nın DLSS teknolojisine alternatif olarak karşımıza çıkıyor olsa da kullandığı yöntem sayesinde destekleyebileceği donanım sayısı oldukça fazla.