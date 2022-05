Eğer bir Xbox Game Pass abonesiyseniz ve içerisinde 300’den daha fazla oyun barındıran bu kütüphanede hangi oyunu oynamak istediğinize karar veremiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Bugünkü yazımızda sizlere bu kütüphane içerisinde yer alan 15 farklı oyun tavsiye edeceğiz.

Ülkemizde, hem Xbox konsollarında hem de PC’de hizmet vermekte olan Xbox Game Pass abonelik sistemi, içerisinde ilginizi çekebilecek yüzlerce oyun barındırıyor. Oyuncular olarak, bu tarz bir sisteme giriş yaptığımızda ise, bazen hangi oyundan başlayacağımıza karar veremiyor, kendimizi: ‘’Acaba bugün ne oynasam?’’ sorusuyla saatlerce mücadele ederken bulabiliyoruz.

Bizler de, bu oyun kütüphanesini etraflıca inceledik ve her türden oyuncuya hitap edebilecek bir liste hazırladık. Bu listeyi oluştururken, Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunan devasa yapımların yanı sıra; keşfedilmeyi bekleyen eğlenceli bağımsız yapımları da göz ardı etmedik. O hâlde gelin, listemize geçelim.

Xbox Game Pass ile oynayabileceğiniz 15 oyun tavsiyesi

Hastalığın hükmettiği bir dünya: A Plague Tale: Innocence

Tür: Macera

Macera Geliştirici: Asobo Studio

Asobo Studio Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2019

Asobo Studio tarafından geliştirilmiş olan A Plague Tale: Innocence, oldukça duygusal bir hikâyeyi konu alıyor. Vebanın galip geldiği ve hastalığın dünyayı ele geçirmiş olduğu bir tarihi ele alan A Plague Tale: Innocence, iki kardeşin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Serinin devam oyunu olan A Plague Tale: Requiem’in de 2022 yılı içerisinde geleceğini ve ilk günden Xbox Game Pass’e ekleneceğini de belirtmekte fayda var.

Muhteşem ikililere: A Way Out

Tür: Aksiyon, Eşli

Aksiyon, Eşli Geliştirici: Hazelight

Hazelight Çıkış tarihi: 23 Mart 2018

It Takes Two’nun geliştirici ekibi olan Josef Fares’in Hazelight stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan A Way Out, eşsiz bir iki kişilik deneyim vaat ediyor. Eğer, filmlerde ve dizilerde sıkça gördüğümüz ‘Hapishaneden kaçış’ teması hoşunuza gidiyor ve birlikte oynayabileceğiniz bir de arkadaşınız var ise, A Way Out mükemmel bir tercih olabilir.

Uzayda tek başına: Breathedge

Tür: Hayatta Kalma, Uzay

Hayatta Kalma, Uzay Geliştirici: RedRuins Softworks

RedRuins Softworks Çıkış tarihi: 25 Şubat 2021

Eğer uzay temasını ve hayatta kalma türünü seviyorsanız, Breathedge, sizi kendi içerisine çekebilir. Oldukça ilgi çekici bir atmosfere sahip olan bu yapım, eğlenceli bir mizah seviyesine de sahip. Oyun, bir süre sonra sıradanlaşıyor ve çok tekdüze bir hâl alıyor olsa da, kısa süreli bir eğlence arayan kullanıcılar için güzel bir tercih olabilir.

Bir karganın yolculuğu: Death’s Door

Tür: Aksiyon Macera, Metroidvania

Aksiyon Macera, Metroidvania Geliştirici: Acid Nerve

Acid Nerve Çıkış tarihi: 20 Temmuz 2021

Filmlerde, dizilerde ve hatta oyunlarda zaman zaman Azrail temalı içeriklerle karşılaşmış olsak da, bunlardan hiçbir tanesinde bir karga görmemiştik. Ölülerin ruhlarını biçmek ile görevli olan bir karga olarak rol aldığımız Death’s Door, içerisinde bolca Metroidvania ve Souls-like mekaniğini de harmanlayan bir yapım. Eğlenceli oynanışı ve tatlı grafiklerinin yanı sıra; temasıyla da dikkatleri üstüne çekmeyi başaran oyun, kesinlikle bir şansı hak ediyor.

İblislerin korkulu rüyası: Doom Eternal

Tür: Aksiyon, Birinci Şahıs Nişancı, Vahşet

Aksiyon, Birinci Şahıs Nişancı, Vahşet Geliştirici: id Software

id Software Çıkış tarihi: 20 Mart 2020

Yüksek tempolu bir aksiyon oyunu arayışı içerisindeyseniz, Doom Eternal, yapabileceğiniz en iyi tercihlerden bir tanesi olabilir. Cehennem ordularının dünyayı istila ettiği bir dönemi konu alan yapım; içerisinde barındırdığı ileri düzeyde adrenalin ve vahşet temaları ile aksiyon seven oyuncuların bir numaralı tercihlerinden bir tanesi olmayı başarıyor.

Meksika’nın güzelliklerine: Forza Horizon 5

Tür: Yarış, ‘Arcade’, Açık Dünya

Yarış, ‘Arcade’, Açık Dünya Geliştirici: Playground Games

Playground Games Çıkış tarihi: 9 Kasım 2021

Xbox’ın en güçlü markalarından bir tanesi olan Forza Horizon, listemizin en önemli oyunlarından bir tanesi. Eğer otomobil oyunlarını ve yarış oyunlarını seviyor iseniz, serinin en son çıkan oyunu olan Forza Horizon 5, deneyimleyebileceğiniz en iyi maceralardan bir tanesi diyebiliriz. İçerisinde binlerce aktivite ve yüzlerce saatlik içerik barındıran yapım, sizleri muhteşem manzaralarıyla baş başa bırakacak.

Düşmüş bir evren: Gears 5

Tür: Aksiyon, Üçüncü Şahıs Nişancı

Aksiyon, Üçüncü Şahıs Nişancı Geliştirici: The Coalition

The Coalition Çıkış tarihi: 10 Eylül 2019

Oyun dünyasının köklü serilerinden bir tanesi olan Gears of War, üçüncü şahıs kamera açısını tercih eden aksiyon severler için muhteşem bir seçenek olabilir. Sınırsız bir aksiyon ve ilgi çekici bir hikâyeye sahip olan seri, tamamen co-op seçeneğine de sahip.

Yer altı dünyasının prensi: Hades

Tür: Rogue-like

Rogue-like Geliştirici: Supergiant Games

Supergiant Games Çıkış tarihi: 17 Eylül 2020

Uzun süren erken erişim sürecinin ardından 17 Eylül 2020’de tamamen çıkan Hades, bir süreliğine oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından bir tanesi hâline gelmişti. Rogue-like yapısı ve akıcı oynanışıyla oyuncuları kendi içerisine çeken yapım, oldukça ilgi çekici bir hikâyeye de sahip. Babası Hades’e karşı çıkıp, yer altı dünyasını terk etmek isteyen Zagreus’un zorlu mücadelesini anlatan oyun, diğer birçok rogue-like oyunun aksine; detaylı bir hikâye de vaat ediyor.

Klasiklerden: Hollow Knight

Tür: Souls-like, Metroidvania

Souls-like, Metroidvania Geliştirici: Team Cherry

Team Cherry Çıkış tarihi: 24 Şubat 2017

Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından bir tanesi olan ve birçok oyuncu için özel bir anlam taşıyan Hollow Knight, Metroidvania ve Souls-like türünden aldığı mekanikleri kendi temasına uyarlamayı başaran yapımlardan bir tanesi. Atmosferi ve evreniyle oyuncuların kalbini çeken yapım, gerçek bir mücadele isteyen oyuncuların gözdelerinden olacaktır.

Huzur arayanlara: Life is Strange: True Colors

Tür: İnteraktif Hikâye, Macera

İnteraktif Hikâye, Macera Geliştirici: Deck Nine

Deck Nine Çıkış tarihi: 9 Eylül 2021

‘’Hep aksiyon, hep aksiyon, biraz da sakin bir şey oynamak istiyorum’’ dediğinizi duyar gibiyiz. O hâlde, Life is Strange: True Colors kesinlikle bir şansı hak ediyor. Güzeller güzeli Haven Springs kasabasında geçen oyun, Alex Chen’in ilgi çekici hikâyesini konu alıyor. Kasabanın tadını çıkaracağınız, insanlarıyla bağ kuracağınız ve gizemlerini çözeceğiniz bir yapım olan True Colors, interaktif hikâye türüne ilgi duyanlar için kaçırılmaması gereken bir macera.

RYO türünün efsanelerinden: Mass Effect Legendary Edition

Tür: Rol Yapma Oyunu, Aksiyon

Rol Yapma Oyunu, Aksiyon Geliştirici: BioWare

BioWare Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2021

Oyun dünyasının en popüler serilerinden bir tanesi olan Mass Effect, Legendary Edition adı altında yenilenmişti. Bilim-kurgu temasını ve rol yapma oyunlarını seviyorsanız, Mass Effect Legendary Edition’a göz atmanızı tavsiye ederiz. 60+ saatlik bir hikâyeye sahip olan sürüm, sürükleyici bir deneyim vaat ediyor.

Eşsiz bir atmosfer: Ori and the Will of the Wisps

Tür: Platform, Metroidvania

Platform, Metroidvania Geliştirici: Moon Studios GmbH

Moon Studios GmbH Çıkış tarihi: 11 Mart 2020

Özünde bir devam oyunu olan Ori and the Will of the Wisps, serinin önceki oyunu olan Ori and the Blind Forest ile yapılan yanlışların çok büyük bir çoğunluğunu kapatarak, iyi bir devam oyunu olmayı başarıyor. Tatlı grafikleri ve eğlenceli oynanışıyla öne çıkan Ori, eşsiz atmosferiyle birlikte oyuncuları büyülemeyi başarıyor.

Müziğe odaklan: The Artful Escape

Tür: Macera

Macera Geliştirici: Beethoven and Dinosaur

Beethoven and Dinosaur Çıkış tarihi: 9 Eylül 2021

Genç bir gitar dehasını kontrol ettiğimiz bir yapım olan The Artful Escape, stresli ve yoğun bir günün ardından deneyimlenebilecek türden bir macera. Bir halk efsanesinin gölgesinde kalan ve kendi sahne kimliğinin arayışında olan ana karakterimiz, bizleri, coşkulu ve müzik dolu bir yolculuk ile baş başa bırakıyor.

Gizemleri açığa çıkarmak isteyenlere: What Remains of Edith Finch

Tür: Macera, Yürüme Simülatörü, Keşif

Macera, Yürüme Simülatörü, Keşif Geliştirici: Giant Sparrow

Giant Sparrow Çıkış tarihi: 25 Nisan 2017

Ailesinden geriye kalan son üye olan Edith olarak oynayacak ve Finch ailesinin gizemlerle dolu hikâyesini keşfedeceksiniz. Yokluğunuzda oluşan gizemleri ve hikâyeleri ortaya çıkararak ilerleyeceğiniz What Remains of Edith Finch, gizem ve bulmaca çözmeyi seven oyuncular için mükemmel bir hikâye sunuyor.

Alternatif bir tarih: Wolfenstein: The New Order

Tür: Aksiyon, Birinci Şahıs Nişancı, Alternatif Tarih

Aksiyon, Birinci Şahıs Nişancı, Alternatif Tarih Geliştirici: MachineGames

MachineGames Çıkış tarihi: 20 Mayıs 2014

Bir alternatif tarih ürünü olan ve oldukça ilgi çekici bir konuyu ele alan Wolfenstein: The New Order, Nazilere karşı olan mücadeleyi konu alıyor. Atmosferi, başarılı vuruş hissi ve eğlenceli oynanışının yanı sıra; etkileyici bir hikâye de sunmayı başaran yapım, aksiyon severlerin ilgisini çekebilir.

An itibariyle Xbox Game Pass ile oynayabileceğiniz 15 farklı oyun tavsiyesi yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Peki, sizler Xbox Game Pass ile hangi oyunları tavsiye ediyorsunuz?