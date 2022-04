Oyun servisleri de dâhil olmak üzere, dünya üzerindeki abonelik sistemlerinin yükselişe geçmekte olduğu bir döneme tanıklık ediyoruz. Oyuncuların vazgeçilmezi hâline gelmekte olan "Xbox Game Pass nasıl bir yıllık alınır, daha ucuza alma yöntemi var mı?" şeklindeki merak edilen soruları cevaplıyor, en uygun yöntemleri birlikte keşfediyoruz.

Geçtiğimiz yıllar ile birlikte yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan Xbox Game Pass, oyun dünyası içerisinde kendisine oldukça önemli bir yer edinmiş durumda. Yurt dışında, aylık yaklaşık olarak 15 dolardan satılmakta olan Xbox Game Pass Ultimate üyeliği, ülkemize özel olarak düzenlenmiş olan bir yerel fiyatlandırma politikası ile birlikte aylık 45 TL'den sunuluyor.

Xbox Game Pass Ultimate üyeliği, resmî sitesinde her ne kadar sadece 'bir aylık' seçeneği ile satılıyor olsa da; oldukça uygun bir fiyata bir yıllık, hatta üç yıllık almak mümkün.

En baştan başlayalım, Xbox Game Pass nedir?

Özetleyecek olursak; Xbox Game Pass, içerisinde yüzlerce oyun ve birçok avantaj (EA Play, Live Gold vb.) bulunduran oyun odaklı bir abonelik hizmetidir. An itibariyle Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10, Windows 11 ve Xbox Cloud Gaming aracılığıyla IOS ile Android cihazlarda hizmet sunmakta.

Sisteme, her ay boyunca iki parti şeklinde oyun eklenirken; belirli oyunlar da kütüphaneyi terk etmektedir. Örneğin; 2022 Nisan ayının ilk partisi olarak MLB The Show 22, Life is Strange: True Colors ve Lost In Random gibi oyunlar eklenirken; F1 2019, Rain On Your Parade ve The Long Dark gibi yapımların abonelik hizmetinden ayrılacağı resmî olarak açıklanmış.

345 TL daha uygun fiyata bir yıllık Xbox Game Pass nasıl alınır?

Oyun dünyasında sürekli sorulan sorulardan bir tanesi olan ''Xbox Game Pass bir yıllık alınabiliyor mu?’’ sorusunun cevabı oldukça basit. Evet. Microsoft, direkt olarak bir yıllık plan eklememiş olsa da, resmî yöntemler ile bir yıllık seçeneğine ulaşmak çok da zor değil.

Xbox Game Pass Ultimate; Xbox Live Gold ve EA Play aboneliklerini zaten içerisinde barındırmakta olduğu için, bu abonelikleri kullanarak üyeliğinizi Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine oldukça uygun bir fiyattan yükseltmek mümkün. Örneğin, eğer mevcutta bir Game Pass üyeliğiniz bulunmuyorken hesabınıza 12 aylık Xbox Live Gold üyeliği satın alırsanız, daha sonrasında da bir aylık Xbox Game Pass Ultimate satın aldığınızda; mevcuttaki Xbox Live Gold üyeliğiniz zaten Xbox Game Pass sistemine dâhil olduğu için Game Pass Ultimate üyeliğine dönüşecektir. Yani; 13 aylık Xbox Game Pass üyeliğine sahip olacaksınız.

Xbox Live Gold: Doğrudan Xbox Game Pass'e dönüştürülebilir (Mevcutta Xbox Game Pass Ultimate üyeliğiniz olmaması gerekiyor, yoksa 3:1 olarak dönüşecektir.)

Doğrudan Xbox Game Pass'e dönüştürülebilir (Mevcutta Xbox Game Pass Ultimate üyeliğiniz olmaması gerekiyor, yoksa 3:1 olarak dönüşecektir.) EA Play: 3/1 şeklinde dönüşür. Yani; 12 aylık bir EA Play üyeliği, dört aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine dönüşecektir.

Yöntem #1: Çok uygun fiyata bir yıllık Xbox Game Pass Ultimate erişimi

Adım#1: Hesabınızda herhangi bir Xbox Game Pass üyeliğinin bulunmadığından emin olun.

Hesabınızda herhangi bir Xbox Game Pass üyeliğinin emin olun. Adım#2: Buraya tıklayarak ulaşacağınız resmî Xbox sitesi üzerinden üç defa bir yıllık EA Play satın alın. (3 x 65 TL'den toplamda 195 TL'ye 36 aylık EA Play üyeliğiniz olacak)

Buraya tıklayarak ulaşacağınız resmî Xbox sitesi üzerinden üç defa bir yıllık EA Play satın alın. (3 x 65 TL'den toplamda 195 TL'ye 36 aylık EA Play üyeliğiniz olacak) Adım#3: 36 aylık EA Play üyeliğinizi aldıktan sonra, 45 TL'ye bir aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği satın alın.

Bu üç işlemi tamamladığınızda; 36 aylık EA Play aboneliğiniz, 3/1 şeklinde 12 aylık Xbox Game Pass'e dönüşecektir. Bir tane de siz satın almış olduğunuz için, toplamda 13 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğiniz olacak.

Not: Xbox Game Pass Ultimate üyeliğinizi, aynı üyelik ile herhangi bir ekstra ücret ödemeksizin hem PC hem de konsolda kullanabilirsiniz.

Alternatif yöntem #1

Eğer EA Play'i bahsedilen siteden 36 aylık alamazsanız, alternatif bir yöntem de mevcut. Xbox Game Pass üyeliğiniz olmadığından emin olduktan sonra, Microsoft Store üzerinden 12 aylık EA Play satın alın ve yinelenen ödemeyi kapatın. Daha sonrasında, EA Play'i istek listenize ekleyip, iki defa daha satın alarak 36 ay yapabilirsiniz. Ardından bir aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği alırsanız, toplamda 13 aylık Game Pass Ultimate üyeliğine dönüşecektir.

Yöntem #2: Fiyatı artsa da, üç yıllık Xbox Game Pass'in vazgeçilmezi

Adım#1: Hesabınızda herhangi bir Xbox Game Pass üyeliğinin bulunmadığından emin olun.

Hesabınızda herhangi bir Xbox Game Pass üyeliğinin emin olun. Adım#2: İnternet üzerinden 12 aylık Xbox Live Gold kodu satın alın. (Yaklaşık 410 TL'den satılıyor)

İnternet üzerinden 12 aylık Xbox Live Gold kodu satın alın. (Yaklaşık 410 TL'den satılıyor) Adım#3: 12 aylık Live Gold üyeliğinizi satın aldıktan sonra, 45 TL'ye bir aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği satın alın.

Xbox Live Gold üyeliği, doğrudan olarak Game Pass üyeliğine dönüştüğü için üç senelik Xbox Game Pass üyeliği almak mümkün. EA Play yöntemi, bir yıllık abonelik için çok daha uygun bir fiyata denk geliyor olsa da; Xbox, maksimum 36 aylık abonelikleri desteklediği için en fazla bir senelik Game Pass Ultimate yapılabiliyor. Bu nedenle, üç yıllık Xbox Game Pass üyeliği için Live Gold taktiğini göz önünde bulundurmaktan başka şansımız kalmıyor. Üç adet 12 aylık Xbox Live Gold üyeliği aldıktan sonra bir adet Xbox Game Pass Ultimate üyeliği alırsanız, toplamda 36 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğiniz olacaktır.

Alternatif yöntem #2

Eğer bir yıldan uzun sürecek bir üyelik almayı planlıyorsanız, üyeliğinizin süresini ve fiyatını üç aboneliği birleştirerek de ayarlama şansınız mevcut. Örneğin; herhangi bir Xbox Game Pass üyeliğiniz olmadığından emin olduktan sonra, 12 aylık Live Gold kodu ile 12 aylık EA Play alıp, bir aylık Xbox Game Pass Ultimate'yle birleştirirseniz, 12 + 4 (EA Play üyeliği 3/1 şeklinde dönüşüyor) + 1'den toplamda 17 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğiniz olacaktır. Uygun fiyatlı üç veya altı aylık Xbox Live Gold kodlarına denk gelebilir, istediğiniz şekilde (Mevcutta Game Pass üyeliğiniz olmamalı) bu abonelikleri birleştirebilirsiniz.

Önemli Not: Yazımız içerisinde yer verdiğimiz tüm yöntemler resmîdir.

Davetsiz sürprizlerden kurtulun: Yinelenen ödeme nasıl kapatılır?

Yinelenen ödeme, bazı Xbox kullanıcılarının korkulu rüyası olabilir. Xbox Game Pass'iniz bittiği zaman otomatik olarak her ay yenileyen bu sistem, yıllık almayı düşünenler için büyük bir engel oluşturuyor. Eğer bir yıllık Xbox Game Pass üyeliği satın almayı düşünen bir 'aylık Xbox Game Pass' kullanıcısıysanız, yinelenen ödemeyi kapatıp üyeliğinizin tamamen inaktif olduğundan emin olmakta fayda var.

Adım#1: Microsoft hesabınızdaki Hizmetler ve Abonelikler sayfasına giriş yapın.

Microsoft hesabınızdaki Hizmetler ve Abonelikler sayfasına giriş yapın. Adım#2: İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin ve yönet butonuna tıklayın.

İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin ve yönet butonuna tıklayın. Adım#3: Yinelenen ödemeyi kapat seçeneğine tıklayın.

Bu işlemi, Xbox içerisinde sahip olduğunuz herhangi bir abonelik için gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede; habersiz otomatik yinelemelerden kurtulur, üyeliğinizi dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Ayrıca, Xbox aboneliklerinin varsayılan olarak 'Yinelenen ödeme açık' bir şekilde gelmekte olduğunu da belirtmekte fayda var.

Sonuç: EA Play yöntemi ile birlikte 345 TL daha uygun bir fiyata erişebiliriz

Eğer birinci yöntemi tercih ederseniz, 195 + 45 TL'den toplamda 240 TL'ye 13 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olabilirsiniz. (Aylık 18.4 TL'ye geliyor)

13 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olabilirsiniz. (Aylık 18.4 TL'ye geliyor) Eğer ikinci yöntemi tercih ederseniz, 410 + 45 TL'den toplamda 455 TL'ye 13 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olabilirsiniz. (Aylık 35 TL'ye geliyor) Eğer ikinci yöntem ile birlikte üç yıllık Xbox Game Pass Ultimate almaya karar verirseniz, 3 x 410 + 45 TL'den toplamda 1275 TL'ye 36 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olabilirsiniz. (Aylık 35 TL'ye geliyor)

13 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olabilirsiniz. (Aylık 35 TL'ye geliyor)

Xbox Game Pass Ultimate'yi, normal şartlarda her ay 45 TL'den almaya karar vermiş olsaydık; 13 ayın sonunda toplamda 585 TL ödemiş olacak ve olası bir zam durumunda bu zamlardan herhangi bir şekilde kaçamayacaktık. Eğer EA Play yöntemini tercih edersek; toplamda 240 TL'ye 13 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olarak, hem 345 TL'nin cebimizde kalmasını sağlar, hem de olası bir zam durumunda zaten mevcut bir üyeliğimiz olduğu için herhangi bir şekilde etkilenmenin önüne geçmiş oluruz. Yeterli bütçeniz var ise, üç yıllık yönteminde kulağa oldukça mantıklı geldiğini belirtmekte fayda var.