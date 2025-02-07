Xbox'ta bu hafta sonu boyunca ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. NBA 2K25 ve Black Ops 6 dahil toplam değeri 6.500 TL'den fazla 3 oyun, bedavaya denenebilecek.

Xbox, her hafta “FreePlayDays” ismi altında oyuncuların çok sevdiği bir etkinlik düzenliyordu. Bu etkinlik, hafta sonu boyunca belli oyunları bedavaya deneyimlemenize olanak tanıyordu. Genelde Game Pass abonelerine sunulsa da bazen tüm oyunseverlere geldiğini de görebiliyorduk.

Şimdi ise “FreePlayDays” kapsamında hangi oyunların bu hafta sonu boyunca ücretsiz denenebileceği açıklandı. Bu hafta gerçekten günler bitsin istemeyeceğiniz NBA 2K25, CoD: Black Ops 6 gibi toplam değeri 6.582 TL olan 3 oyun bedavaya oynanabilecek.

Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz oynanabilecek oyunlar:

Oyun Normal fiyatı Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL NBA 2K25 2.900 TL Teenage Mutant Ninja Kaplumbağaların Mutantları Serbest Bırakıldı 882 TL

*Black Ops 6'nın sadece multiplayer ve zombi modları ücretsiz denemeye dahil.

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.

Oyunları 10 Şubat Pazartesi gününe kadar ücretsiz oynayabileceksiniz.

Sadece NBA 2K25 için Game Pass'e ihtiyacınız var, diğerleri herkese bedava

Ücretsiz olan 3 oyun arasında sadece NBA 2K25'i oynamak için Game Pass Ultimate, Standart veya Core aboneliği gerekiyor. Black Ops 6 ve Ninja Kaplumbağalar oyununa tüm Xbox oyuncuları erişebilecek. Ninja Kaplumbağalar oyununda 2 saatlik sınır olduğunu söyleyelim.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.