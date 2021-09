Microsoft, Windows 11'in Android tabanlı uygulamaları çalıştırmaya yarayacak yazılımını Microsoft Store'a ekledi. Windows Subsystem for Android isimli uygulama şimdilik hiçbir şey sunmuyor olsa da bazı ilginç detaylara sahip. Bu detaylardan en ilginci ise minimum sistem gereksinimlerinde bir Xbox cihazının olması.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un 5 Ekim'de kararlı sürümünü yayınlayacağı Windows 11, Android tabanlı yazılımları destekleyecek oluşu ile ön plana çıkacaktı. Zira bu özellik sayesinde emülatör dönemi tarih olacaktı. Şimdi bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Microsoft, Android tabanlı yazılımları çalıştıracak olan entegre uygulamayı Microsoft Store'da resmen yayınladı.

Windows 11'in Android tabanlı yazılımları çalıştıracak uygulaması, "Windows Subsystem for Android" olarak isimlendiriliyor. Uygulamanın sistem gereksinimlerine baktığımızda, 16 GB RAM'e ek olarak Windows 11'in 22000 kodlu derlemesine ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Bu derleme, Windows 11'in 5 Ekim'de piyasaya sürülecek ilk kararlı versiyonu olacak.

Windows Subsystem for Android, şimdilik hiçbir işleve sahip değil

Windows Insider programı kapsamında Windows 11'i test eden kullanıcılara sunulan Windows Subsystem for Android, şu an için hiçbir işleve sahip değil. Uygulamayı yükleyen XDA Developers, yalnızca siyah bir ekranla karşılaşıldığını ifade ediyor. Ayrıca Microsoft, bu yazılımın sadece test amaçlı olduğunu, kullanabilen tüketicilerin ise herhangi bir ekran görüntüsü almaması gerektiğini belirtiyor. Yani Microsoft, Windows Subsystem for Android'i bir süre daha gizlemek istiyor.

Windows Subsystem for Android'in en ilginç yanı, özelliğin Xbox Series X/S ile Xbox One için de listelenmiş oluşu. Yani bu yazılım, oyun konsollarında da kullanılabilir olacak gibi görünüyor. Ancak Microsoft, bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Şayet böyle bir şey gerçek olur ve Android uygulamalar Xbox modellerinde de çalışırsa, sektör için çok büyük bir yenilik hayatımıza girmiş olacak gibi görünüyor. Özellikle de mobil oyun dünyası için...