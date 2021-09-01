Microsoft'tan Insider Programı İçin Yeni 'Windows 11' Kararı

Microsoft, Windows Insider programı dahilinde Windows 11 kullanan kullanıcılarla ilgili bir uygulamayı hayata soktu. Buna göre kullandığı bilgisayarın özellikleri Windows 11 ile uyumlu olmayan kullanıcılar, Windows Insider programından çıkarılarak Windows 10 kullanmaya zorlanacaklar.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Windows 11'in çıkış tarihini resmen açıkladığından bahsetmiştik. Buna göre Windows 11'in ilk kararlı sürümü 5 Ekim itibarıyla kullanılabilir olacak. Kullanıcılar, Windows 11 heyecanını yaşamaya başlamışken konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Microsoft, Windows 11'in test edildiği Windows Insider programıyla ilgili yeni bir adım attı.

Windows 11'in TPM 2.0 destekli sistemlerde çalışacak şekilde dizayn edilmesi, bu işletim sisteminin ulaşacağı kullanıcı sayısını ciddi anlamda kısıtlamıştı. Ancak yazılımdan anlayan meraklı kullanıcılar, TPM 2.0 desteğini atlayarak Windows 11'in test sürümünü kullanma yöntemleri oluşturmuşlardı. Ancak şimdi, bugüne kadar yapılan her çalışma boşa gitmiş gibi görünüyor. Zira Windows Insider, kullandıkları sistem Windows 11'in sistem gereksinimleriyle uyumlu olmayan kullanıcıları test programından çıkarmaya başladı.

Kullanıcılara gönderilen bildirim, Windows 10 yüklemeye zorluyor

Windows 11'in resmi sistem gereksinimlerini karşılamayan cihazlarda Windows 11 kurulumu yapan ve işletim sistemini test etmeye başlayan kullanıcılar, bir bildirim ile karşılaşmaya başladılar. Microsoft tarafından gönderilen bu bildirimde, "Bilgisayarınız Windows 11 için minimum donanım gereksinimlerini karşılamıyor. Cihazınız Windows 11'de Windows Insider Programına katılmaya uygun değil. Sürüm Önizleme Kanalında Windows Insider Programına katılmak için lütfen Windows 10'u yükleyin." ifadelerine yer veriliyor.

Aslına bakacak olursak bu bildirim, kimseyi şaşırtmadı. Zira Windows 11'in lansman etkinliğinde konuşan Brandon LeBlanc, Windows 11'in isteyen kullanıcılar tarafından test edilebileceğini ancak Windows 11'in kararlı sürümüyle birlikte sistem gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarların, Windows 11 kullanamayacaklarını söylemişti. Microsoft'un Windows Insider programından kullanıcı çıkarma kararı, LeBlanc tarafından yapılan açıklamanın uygulamaya konulduğu anlamına geliyor.