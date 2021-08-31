Microsoft, Windows 11 için hazırladığı yeni bir blog gönderisinde, yeni işletim sisteminin kararlı sürümünün ne zaman kullanılabilir olacağını açıkladı. Microsoft'un açıklamasına göre milyonlarca kullanıcının beklediği büyük tarih, 5 Ekim.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows Insider kullanıcılarının bir süredir test ettikleri Windows 11 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirketin resmi blog sayfasından yapılan açıklamalarda, Windows 10'un yerini alacak işletim sisteminin kararlı sürümünün ne zaman çıkış yapacağı resmen açıkladı. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 11'in kararlı sürümü, 5 Ekim'de resmen kullanıma sunulacak.

Microsoft'un hazırladığı blog gönderisinde, Windows 11'in nasıl kullanılabileceği de açıklanıyor. Buna göre sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayarlar, 5 Ekim'de güncelleme almaya başlayacaklar. Daha önce de yapılan ücretsiz yükseltme açıklamasını tekrarlayan yetkililer, yükseltme sırasında herhangi bir ödeme yapılmayacağını belirtiyorlar. Ayrıca Microsoft'un iş birliği yaptığı teknoloji şirketleri de yine 5 Ekim itibarıyla Windows 11'le kutudan çıkan bilgisayarlarını perakende satış kanalları aracılığıyla piyasaya sürecekler.

"Bugüne kadarki en iyi Windows deneyimi"

Microsoft, Windows 11 için hazırladığı blog gönderisinde yeni işletim sisteminin bazı özelliklerine değiniyor. Windows 11'in en iyi Windows deneyimini sunacağını söyleyen şirket, yeni tasarıma, seslere, Başlat Menüsü'ne, Görev Çubuğu'na, Microsoft 365 ve Teams gibi uygulamalar ile yapay zekaya dem vuruyor. Öte yandan, grafik kalitesine de değinen Microsoft, Windows 11'in DirectX 12 Ultimate ve Auto HDR gibi yeni nesil görünüm özelliklerinin işletim sistemine entegre olduğundan bahsediyor.

Blog gönderisi, Windows 11'in test edilmesini sağlayan Windows Insider topluluğuna ayrı bir parantez açıyor. Windows 11'in Insider sürümünün bugüne dek görülmemiş bir ilgiyle karşılandığından ve sayısız geri bildirim aldıklarını ifade eden Microsoft yetkilileri, mükemmel bir topluluğa sahip olduklarını ve enerjisini ve coşkusunu takdir ettiklerini söylüyorlar.

Bu arada; Microsoft tarafından yapılan açıklama, Windows 11 ile ilgili yeni bir ISO dosyası ya da yükseltme imkanı sunmuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi; işletim sisteminin kararlı sürümü 5 Ekim'de yayınlanacak ve o tarihe kadar bu işletim sistemini yalnızca Windows Insider programı aracılığıyla kullanabileceğinizi yeniden hatırlatmış olalım...