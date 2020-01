Xbox Series X, Exclusive Oyun Olmadan Piyasaya Sürülecek

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X için yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bir Xbox yöneticisi, Series X piyasaya sürüldüğünde herhangi bir exclusive oyun ile birlikte gelmeyeceğini açıkladı.

Oyun konsolu sektörü, bu sene oldukça hareketli bir dönem geçirecek gibi duruyor. Sony ve Microsoft gibi oyun konsolu sektöründe önde gelen isimler, bu senenin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil oyun konsolları ile ilgili nadir de olsa bazı bilgiler veriyor ve hayranların beklentilerini büyük oranda yükseltiyor. Oyun konsollarının teknik detayları kadar, sahip olacakları oyunlar da bu sektörde fazlasıyla önem taşıyor.

PlayStation ve Xbox oyun konsolları genellikle sahip oldukları exclusive oyunlar ile bilinir. Xbox oyun konsolu genellikle Halo ve Forza serisi ile hatırlanırken PlayStation ise Gran Turismo, God of War ve The Last of Us gibi oyunlarla biliniyor. Bu tür özel oyunlar, özellikle konsollar piyasaya sürüldüğü zaman konsollarla beraber yayınlanırsa büyük derecede ilgi çekiyor ve hayranları heyecanlandırıyor. Microsoft ise Xbox Series X ile bu stratejiyi izlemeyecek gibi duruyor.

Xbox Series X’in lansmanında exclusive oyun yayınlanmayacak

Xbox Game Studios yöneticisi Matt Booty, MCV ile yaptığı bir röportajda Xbox Series X’in lansmanı ile ilgili yeni bir bilgi verdi. Matt, Xbox Series X piyasaya sürüldüğü zaman herhangi bir şekilde exclusive oyun ile birlikte yayınlanmayacağını dile getirdi. Söylenenlere göre Microsoft, Xbox Series X’in piyasaya sürülmesinin üzerinden en az bir sene geçmeden platform için exclusive oyun yayınlanmayacağını garanti etti.

Bunun sebebi olarak yeni çıkan oyunları hem Xbox One hem de Xbox Series X kullanıcılarının oynamasını istemeleri olarak nitelendiren Matt, önceki nesil konsollarına sahip oyuncuların da oyun zevkinden mahrum kalmamaları gerektiğini belirtti. “Launch Exclusive” olarak adlandırılan ve yeni oyunları oynamak için yeni nesil oyun konsolunun alınmasını zorunlu hâle getiren bu satış stratejisini izlemeyen Microsoft, sizce doğru bir hamle mi yapıyor? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.