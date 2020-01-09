Bu senenin sonlarına doğru yeni nesil konsollar kullanıcılarıyla buluşmuş olacak. Peki, şirketler vaat ettikleri 8K oyunculuk deneyimini yeni konsollarda kullanıcılara sunabilecekler mi? Şirketler, bunun için ne tür donanımlar kullanacak?

AMD, CES 2020'de katılımcılar için yaptığı açılış sonrası şirketin; PlayStation 5 ve Xbox Series X'in sunacağı 8K oyunculuk deneyiminde kilit bir noktada yer alacağına dair bazı fikirler ortaya çıkmaya başladı.

PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarının, Sony ve Microsoft tarafından 8K oyunculuk deneyimi sağlayabileceğini vurgulayarak duyurulması sonrası bu şirketlerin, bu kadar yüksek çözünürlüğü yüksek fiyatlar olmadan nasıl sunacağıyla ilgili kafalarda soru işareti oluşmuştu. Tabii bunun yanında konsolların boyutu da bu konuda ayrıca önem arz ediyor.

Kurtarıcı AMD mi?

Sony ve Microsoft'un 8K konusundaki açmazının muhtemel cevabı, AMD'nin CES 2020'deki sunumunda gelmiş olabilir. Şirket, sunum sırasında Ryzen 4000 mobil işlemcilerde yer alacak olan SmartShift teknolojisini duyurdu.

En basit şekilde SmartShift için akıllı güç dağıtım tekniği diyebiliriz. Bu teknik, oyun donanımlarının yaptığınız işleme de bağlı olarak CPU ve GPU güç tüketimini dinamik bir şekilde ayarlayabilmesini sağlıyor. Yani işlemci, CPU yoğunluklu işlemlerde CPU'nun performansını arttırmak için bu donanıma daha fazla güç sağlayacak.

Eğer ki grafik yoğunluklu bir oyun oynuyorsanız SmartShift, GPU'nun gücünü arttıracak. Böylece donanımın daha yüksek çözünürlük ve daha iyi kare hızı sunmasını sağlayacak. AMD'nin yaptığı açıklamaya göre SmartShift teknolojisi sayesinde daha iyi performanslar, daha yüksek güç tüketimi yapılmadan sağlanabilecek.

PlayStation 5'e mi Xbox Series X'e mi?

SmartShift teknolojisinin kullanılabilmesi için cihazların, AMD'nin CPU'sunu ve GPU'sunu kullanması gerekiyor. Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X'te AMD'nin bu donanımları kullanılıyor.

Peki, SmartShift teknolojisi bu konsolların vaat ettikleri yüksek çözünürlükleri kullanıcılara sunabilmesini sağlayacak mı? Görünüşe bakılırsa bu ihtimal oldukça muhtemel duruyor. Tabii AMD'nin Ryzen 4000 yongasındaki SmartShift teknolojisiyle olmasa bile buna benzer bir teknoloji yeni konsollarda kullanılacaktır.