Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Xbox tasarımlı Crocs terlik duyuruldu

Microsoft ve Crocs iş birliğiyle Xbox temalı sınırlı üretim terlikler 25 Kasım’da satışa çıkıyor. Üzerinde tuşlar ve oyun temalı süsler var.

Xbox tasarımlı Crocs terlik duyuruldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Xbox 360’ın 20. yılı ve Microsoft’un 50. yılı onuruna şirket, Crocs ile özel bir iş birliğine gitti. Ortaya çıkan Xbox temalı Crocs terlikler, oyun kumandasını andıran detaylara sahip: A, B, X, Y tuşları, yön tuşları ve analog çubuklar.

sldjflksdjflksdflksdjflksd

Bu özel terlikler 25 Kasım’da Crocs’un ABD’deki mağazalarında ve web sitesinde satışa çıkacak. Sınırlı sayıda üretildiği için koleksiyonerler arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

slkdfjsdkljfkldsfds

Microsoft ayrıca Halo, Fallout ve Doom gibi popüler oyun serilerinden esinlenen özel charms (süsler) da ayrı olarak satışa sunacak. Terlikler ve süsler birlikte Xbox hayranlarına nostaljik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hem oyun severlere hitap eden tasarımıyla hem de sınırlı üretimiyle bu Crocs’lar, teknolojinin modayla kesiştiği bir başka örnek olarak dikkat çekiyor.

Xbox

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim