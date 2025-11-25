Xbox tasarımlı Crocs terlik duyuruldu

Microsoft ve Crocs iş birliğiyle Xbox temalı sınırlı üretim terlikler 25 Kasım’da satışa çıkıyor. Üzerinde tuşlar ve oyun temalı süsler var.

Xbox 360’ın 20. yılı ve Microsoft’un 50. yılı onuruna şirket, Crocs ile özel bir iş birliğine gitti. Ortaya çıkan Xbox temalı Crocs terlikler, oyun kumandasını andıran detaylara sahip: A, B, X, Y tuşları, yön tuşları ve analog çubuklar.

Bu özel terlikler 25 Kasım’da Crocs’un ABD’deki mağazalarında ve web sitesinde satışa çıkacak. Sınırlı sayıda üretildiği için koleksiyonerler arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Microsoft ayrıca Halo, Fallout ve Doom gibi popüler oyun serilerinden esinlenen özel charms (süsler) da ayrı olarak satışa sunacak. Terlikler ve süsler birlikte Xbox hayranlarına nostaljik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hem oyun severlere hitap eden tasarımıyla hem de sınırlı üretimiyle bu Crocs’lar, teknolojinin modayla kesiştiği bir başka örnek olarak dikkat çekiyor.