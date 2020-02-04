Xiaomi'den 100 Watt Şarj Desteğiyle İlgili Önemli Açıklama

Xiaomi Başkan Yardımcısı Lu Weibing, Weibo üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamalarda bir süredir konuşulan 100 watt hızlı şarj desteğinin neden hala gelmediği konusuna değinen Weibing, iki nedenden ötürü bu teknolojinin sunulamadığını belirtti.

Akıllı telefon sektörü, her geçen gün biraz daha değişiyor. Teknoloji üreticileri, piyasaya sürdükleri her yeni telefona onlarca yeni özellik ekliyorlar ve tüketicileri bu özelliklerle kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Hal böyle olunca da teknoloji üreticileri arasındaki rekabet, iyide iyiye bir savaşa dönüşmüş oluyor.

Akıllı telefon üreticilerinin rekabet ettiği konulardan bir tanesi hızlı şarj desteği. Çünkü özellikle son yıllarda piyasaya sürülen akıllı telefonlar, değişken oranlarda hızlı şarj desteği sundular. Bu durum, tüketiciler için cezbedici noktalardan bir tanesiydi çünkü hiçbir tüketici, telefonunu şarj etmek için saatlerce beklemek istemiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren ve hızlı şarj destekli telefonlar üreten şirketlerden bir tanesi de Xiaomi.

Xiaomi uzunca bir süredir, 100 watt hızlı şarj desteği üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şirket, yaptığı duyuru ve açıklamalarla 100 watt hızlı şarj desteği sisteminin hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak Xiaomi, yaptığı açıklamaların ardından büyük bir sessizliğe bürün ve bir daha da 100 watt hızlı şarj desteğinden bahsetmedi.

Xiaomi, şu günlerde yeni bir telefon lansmanı yapmak üzere. "Mi 10" olarak isimlendirilen yeni telefonun 66 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı da Xiaomi tarafından kısmen de olsa onaylanmış durumda. Yani tüketiciler, Mi 10'da da Xiaomi'nin 100 watt hızlı şarj desteğiyle tanışamayacaklar.

Xiaomi Başkan Yardımcısı Lu Weibing, Weibo üzerinden yaptığı açıklamalarda Xiaomi'nin neden bu desteği sunmadığını açıkladı. İki neden üzerinde duran Weibing, ilk nedenin 100 watt hızlı şarj desteğinin batarya kapasitesini küçültmesi ile ilgili olduğunu söyledi. Weibing, 100 watt hızlı şarj desteği verilmesi durumunda batarya kapasitesinin yüzde 20 oranında düşmesi gerektiğini belirtti. Bu durum, özellikle 5G düşünüldüğünde istenen bir şey değil.

Weibing'in üzerinde durduğu bir diğer konu ise güvenlik. Xiaomi başkan yardımcısına göre 100 watt hızlı şarj desteği, sunulacağı her cihaz için özel olarak optimize edilmesi gerekiyor. Bu durum beraberinde, her telefon için yeni güvenlik ve yalıtım önlemlerinin alınmasına yol açıyor ve bu da maliyeti doğrudan etkiliyor. Weibing'e göre Xiaomi, bu iki nedenden ötürü akıllı telefonlarında 100 watt hızlı şarj desteği henüz sunamıyor.