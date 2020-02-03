Corona Virüs, Xiaomi'nin Lansmanını Etkileyebilir

Black Shark CEO'su, Xiaomi Mi 10 serisi ve Black Shark 3'ün tanıtım etkinlikleriyle ilgili kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Çin'in şu an geleneksel bir lansman etkinliği için uygun durumda olmadığını söyleyen Lou Yuzhou, tanıtımların internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini ima etti.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, önümüzdeki günlerde iki önemli etkinlik düzenleyecek. Bu etkinliklerden bir tanesinde şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi "Mi 10", diğerinde ise "Black Shark 3" isimli ve oyunseverler için üretilmiş olan yeni bir akıllı telefon lansman yapacak. Xiaomi'nin etkinliklerinin, Samsung'un 11 Şubat'ta düzenleyeceği "Unpacked" etkinliğinden hemen önce düzenleneceği tahmin ediliyor.

Şu sıralar tüm dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde de pek çok ülkeye yayılan Corona virüsüne kilitlenmiş durumda. Pek çok havayolu şirketi, yaşanan olaylar nedeniyle Çin'e yaptığı uçuşları askıya almış durumda. Ayrıca hükümetler de konuyla ilgili bazı çalışmalar yürütüyorlar ve Çin'deki vatandaşlarını kurtarmak için bazı girişimlerde bulunuyorlar. Tüm dünyayı etkileyen Corona virüsü, Xiaomi'nin de işletini baltalıyor.

Corona virüsü nedeniyle pek çok şirket ofislerini kapattı ve çalışanlarından işletini evden yürütmelerini talep etti. Görünen o ki Xiaomi de işletini 'evden' yürütecek ve Mi 10 lansmanını çevrimiçi bir etkinlikte gerçekleştirecek. Zira geçtiğimiz günlerde yerel basının sorularını yanıtlayan Black Shark CEO'su Lou Yuzhou, tanıtımın internet üzerinden gerçekleştirebileceğini ima etti.

Yapılan açıklamalar, sadece Black Shark CEO'sunun söylediklerinden ibaret de değil. Akıllı telefonlarla ilgili yaptığı sızıntılarla ön plana çıkan bazı isimler de benzer açıklamalarda bulundular ve Xiaomi'nin yaklaşmakta olan etkinliğinin internet üzerinden gerçekleştirileceğini ifade ettiler. Çünkü gerek Yuzhou gerek şirkete yakın kaynaklar, Çin'de geleneksel bir basın etkinliği düzenlemenin şu an için mümkün olmadığını söylüyorlar.

Xiaomi'nin Mi 10 serisi, tüketicilerin uzun süredir ilgi gösterdiği telefonlardan bir tanesi. Çünkü bu serideki telefonların Snapdragon 865'ten güç alacağı ifade ediliyor. Bu önemli bir detay çünkü şu ana kadar piyasaya sürülmüş hiçbir telefon bu işlemciye sahip değil ve Mi 10 serisi, Snapdragon 865'ten güç alan ilk telefonlar olarak tüketicilerle buluşacak.

Xiaomi'nin yeni telefonlarını ne zaman duyuracağı şu an için bilinmiyor ancak öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyebilir. Xiaomi'nin yapacağı açıklamalar, hem Mi 10 serisinin ve Black Shark 3'ün ne zaman tanıtılacağını hem de tanıtımının ne şekilde gerçekleştirileceğini ortaya koyacak.