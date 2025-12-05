Tümü Webekno
Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, koruyucu kılıf içinde ilk kez canlı olarak görüntülendi. Yeni dikdörtgen kamera tasarımı ve güçlü sensörler sızıntılarla doğrulandı.

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi
Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Xiaomi 17 Ultra, Weibo’da paylaşılan fotoğraflarla ilk kez canlı olarak görüldü. Cihazın koruyucu kılıf içindeki prototipi, yeni dikdörtgen kamera bloğunu doğruluyor. Önceki yuvarlak tasarım tamamen terk edilmiş durumda.

Arka kamerada 1 inç sınıfı ana sensör, 200 MP periskop ve 50 MP ultra geniş açı yer alıyor. Bu düzen daha kompakt bir modül sunarken fotoğraf performansını artırmayı hedefliyor. Ekran tarafında düz bir panel kullanılması da dikkat çekiyor.

Gemini_Generated_Image_rxekswrxekswrxek

Sızıntılar, telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geleceğini gösteriyor. Bu da cihazı performans tarafında en üst seviyeye konumlandırıyor. Ayrıca Xiaomi, fotoğraf odaklı Ultra serisinde daha agresif bir tasarım diline geçiş yapmış görünüyor.

Modelin Aralık 2025 sonunda tanıtılması bekleniyor. Canlı sızıntıların ortaya çıkması, telefonun seri üretime çok yakın olduğuna işaret ediyor. Xiaomi 17 Ultra, kamera merkezli amiral gemisi yarışında büyük iddiayla geliyor.

Xiaomi

