Xiaomi, 40W Kablosuz Şarj Teknolojisini Duyurdu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 40W güç çıkışına sahip yeni hızlı kablosuz şarj teknolojisini duyurdu. 4.000mAh büyüklüğündeki bir bataryayı sadece 40 dakika içinde yüzde 100 şarj edebilen teknoloji, yakın gelecekte piyasaya çıkacak olan Xiaomi cihazlarında kendine yer bulabilir.

Akıllı telefonlarda kablosuz şarj dönemi, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 2015 yılında tanıttığı Galaxy Note 5 ile başlamıştı. O zamandan bu yana Apple, Google, LG ve Xiaomi gibi pek çok şirket, Samsung’un ayak izlerini takip etti ve geliştirdikleri cihazlarda kablosuz şarj teknolojisine yer verdi.

Bununla birlikte, kablosuz şarjın geniş çevrelerce kabul görebilmesinin önünde bazı önemli engeller bulunuyor. Bunların başında ise düşük kapasiteleri ve uzun şarj süreleri geliyor. Kablolu şarjın, akıllı telefonunuzun bataryasını yaklaşık bir saat içinde yüzde 100 oranında doldurduğu bu zamanda, premium amiral gemilerindeki kablosuz şarj çözümlerinin çoğu bu performansa zar zor erişiyor.

Sektördeki önemli üreticiler, bu sorunun üstesinden gelmek için daha güçlü ve verimli kablosuz şarj teknolojileri üzerinde çalışıyor. Örneğin, bu yılın başlarında Xiaomi, Çin'de 30W hızlı kablosuz şarj desteği sunan Mi 10 amiral gemisi serisini tanıttı. Elbette, 60W hızlı kablosuz şarj desteği sunan Vivo'nun APEX 2020 konseptini de unutmamak gerekiyor. Çinli şirket, 60W gücündeki kablosuz şarjın, 2.000mAh’lık bir bataryayı sadece 20 dakikada yüzde 100 oranında şarj edebileceğini söylüyor ancak APEX 2020 sadece bir konsept telefon olduğundan, bunun şimdilik pratikte bir karşılığının olmadığını söylemekte yarar var.

Yeni amiral gemisi Mi 10 ile başarılı bir satış grafiği yakalayan Xiaomi, bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkaracağı telefonlarda, 40W hızlı kablosuz şarj çözümü sunabilir. Şirketin kurucu ortağı Lei Jun, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’daki hesabından, Xiaomi’nin 40W çıkış gücüne sahip yeni hızlı kablosuz şarj teknolojisini duyurdu.

Haberin aşağısındaki videodan da görebileceğiniz üzere, Çinli üreticinin yeni hızlı şarj teknolojisi, 4.000mAh büyüklüğündeki bir bataryayı 20 dakika içinde yüzde 57 oranında şarj edebiliyor. Bataryanın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ise yaklaşık 40 dakika sürüyor. Bu da, Xiaomi'nin kablosuz flaş şarj teknolojisinin Vivo'nun 60W Super FlashCharge'ından daha verimli ve hızlı olduğu anlamına geliyor.

Xiaomi’nin yeni hızlı kablosuz şarj teknolojisini cihazlarına ne zaman dahil edeceği belli değil ancak iyimser bir tahminde bulunmak gerekirse, bu yıl içinde piyasaya çıkacak bazı Xiaomi modellerinde söz konusu teknolojiyi bir ihtimal görebiliriz. Bu arada videodaki telefonun özel bir Mi 10 Pro prototipi olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

Xiaomi’nin yeni hızlı kablosuz şarj teknolojisi