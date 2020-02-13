Xiaomi Mi 10 - Xiaomi Mi 10 Pro Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon pazarını sarsmaya devam eden Xaiomi, bugün internet üzerinden yayınladığı lansman ile yeni amiral gemileri Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu tanıttı. Doğruda Samsung Galaxy S20’lere alternatif olarak gelen telefonların birinde 64 MP, diğerinde 108 MP kamera bulunuyor. Üstelik her ikisi de 5G özelliği ile satışa çıkacak.

Xiaomi, Corona virüsü salgını nedeniyle Mi 10 ve Mi 10 Pro lansmanını bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlikte, yılın en beklenen amiral gemisi telefonlarından birisi daha yüzünü gösterdi. 2020 model Xiaomi telefonları, kameraları ve 5G destekleri başta olmak üzere doğrudan Galaxy S20 ailesine alternatif şekilde karşımızda.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, 2020’den itibaren dünyanın pek çok noktasında standartlaşmaya başlayan 5G teknolojisine doğuştan sahip. Bir başka deyişle bu iki telefonu satın alanlar, önümüzdeki yıllarda 5G uyumu nedeniyle telefonlarını değiştirmek zorunda kalmayacaklar. Peki Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro bize neler sunuyor? Gelin birlikte bakalım.

Tasarım:

Her iki telefonda genel hatları itibariyle birbirlerinin kardeşi olduklarını ifade eden çizgilere sahip. Tasarım açısından cihazların birbirlerinden gerçek anlamda bir farkları olmadığı için genel bir değerlendirme yapmamız çok daha doğru olacaktır. İkiz kardeşler Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun en dikkat çeken görsel detayı, artık çentikli bir ekran tasarımına sahip olmamaları.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy S10 serisinde olduğu gibi, ekran alanının içerisine dahil edilen ön kamera hemen sol üst köşede yerini almış durumda. Delikli ekran standardını benimseyen Xiaomi, telefon görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz kulaklık için özel bir tasarım yapmış ve onu ekranın hemen üzerine, ince bir çizgi olarak yerleştirmeyi tercih etmiş.

Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun yine Samsung’un Galaxy S serisiyle özdeşleşen kıvrımlı ekran (Edge Display) standardına benzer bir ekran tasarımıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu ekran tasarımı, artık günümüzdeki neredeyse bütün Android üreticileri tarafından benimseniyor. Ekrandaki çerçeveler de bir önceki yılın amirali Xiaomi Mi 9’a kıyasla daha ince.

Cihazın arka yüzünde ise sol üst köşeye konumlandırılmış 4 sensör içeren bir kamera modülü, alt bölümde de resmi Mi logosunu görüyoruz. Cihazın renklerine göre görünümü değişen arka tarafta, detayına inebileceğimiz çok fazla özellik bulunmuyor. O halde şu kamera modülünün içinde neler var, gelin şimdi de ona bakalım.

Kamera: Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, 108 MP’lik ana sensöre sahip

Xiaomi’nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen orta seviye amirali Mi Note 10’da da 108 MP’lik ISOCELL sensörü kullanılmıştı. Xiaomi Mi 10 Pro’da 108 MP’lik sensöre ek olarak 13 MP f/2.4 telefoto, 2 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

Telefonda çekilen fotoğraflar, .HEIF formatı sayesinde %50'ye varan boyut tasarufu ile kalite kaybetmeden cihaza kaydediliyor. Bir başka deyişle Xaiomi Mi 10 ile çektiğini fotoğraflar hem yüksek kaliteli, hem de düşük boyutlu oluyorlar.

Telefonların her ikisi de 8K çözünürlükte video kaydedebiliyor. Henüz TV'lerde bile yaygınlaşmayan bu standart, ilk olarak Samsung Galaxy S20 ailesinde karşımıza çıkmıştı, şimdi de Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro ile yüksek çözünürlüklü video çekme imkanı sunuyor.

Xiaomi Mi 10 Pro'nun yardımcı kameraları daha kaliteli:

Mi 10 Pro da tıpkı Mi 10'da olduğu gibi 108 MP'lik ana sensöre sahip. Ancak Mi 10 Pro'nun farklı görevlerden sorumlu diğer 3 kamerasında çözünürlükler çok daha yüksek. Örneğin Mi 10'da 13 MP olan telefoto kamera, Pro versiyonunda 20 MP'le yükseliyor. Ayrıca Mi 10'da 2 MP olan ultra geniş açı sensörü Pro'da 8 MP, portre çekimlerinden sorunlu olan derinlik sensörü ise 12 MP'e yükseliyor.

Mi 10 Pro'nun kameraları, özellikle portre çekimleri sırasında bu kalite farkını ciddi şekilde hissettirebilir. Elbette aradaki farkı, ilerleyen aylarda yapacağımız detaylı incelemeler sırasında daha net anlayıp sizlerle de paylaşacağız.

Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark'ta zirveye yerleşti:

Xaiomi Mi 10 Pro, 108 MP ana kamerası ve yardımcılarının performansıyla DxOMark sıralamasında zirveye yerleşti. 124 puan alan cihaz, 123 puana sahip olan Huawei Mate 30 Pro 5G'yu geride bıraktı. Üçüncü sırada ise Honot V30 Pro 122 puanla yer alıyor. Sıralamanın devamında 121 puanla Mate 30 Pro ve 121 puanla Xiaomi Mi CC9 Pro Premium yer alıyor. Böylece ilk 5 tamamen Çinli üreticilerin hakimiyetine geçiyor. Apple'uın en üst düzey telefonu iPhone 11 Pro Max ise DxOMark sıralamasında 117 puan ile 6. sırada yer alıyor.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun performansı:

Telefonların her ikisi de Qualcomm’un 2020 model amiral gemilerde görmeye devam edeceğimiz yıldızı Snapdragon 865’ten güç alıyor. 7 nm mimariye sahip olan bu yonga içerisinde 1 adet 2,84 GHz hıza sahip ARM Cortex-A77 bulunuyor. Bu çekirdeğe eşlik eden 2,4 GHz hızında olan 3 adet ARM Cortex-A77 daha bulunuyor. Sayıyı 8 çekirdeğe tamamlayan ise 1,8 GHz’lik 4 adet ARM Cortex-A55.

Qualcomm SD 865, yüksek işlem kapasitesiyle kişisel bir bilgisayarı bile yürütecek kadar becerikli. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro da sektördeki en yakın trendleri yakından takip ediyor. Buna yine 865’in içerisine dahil edilen Adreno 650 grafik birimi de dahil. Günümüz mobil oyunlarını, en yüksek çözünürlükte rahatlıkla oynamak için şu an Adreno 650’den daha iyisi piyasada yok.

Hem Mi 10 hem de Mi 10 Pro’daki RAM boyutları değişse de türü aynı. 2019’da duyurulan LPDDR5 RAM teknolojisi, Galaxy S20’lerden sonra Mi 10 ailesinde de yerini aldı. Bu teknoloji, bir önceki nesle göre yaklaşık 2 kat daha hızlı dosya işleme ve transferi yapabiliyor. Dolayısıyla Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, yüksek performans gerektiren görevlerin altından, saniyede 51 MB dosya yazma becerisiyle kalkabiliyor.

AnTuTu puanı 585,232 olan Xaiomi Mi 10'da; Snapdragon 865'e ve LPDDR5 RAM'e ek olarak UFS 3.0 depolama teknolojisi de bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde fotoğraf ve video çekerken dosyaların daha hızlı kaydolması sağlanıyoyor. Bu nedenle 108 MP'lik kamera ile video ve fotoğrafların uzun süren işlemler sonucunda kaydedilmesi engelleniyor.

Xiaomi Mi 10 özellikleri:

Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU

RAM: 8 GB, 12 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.0)

Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 13 MP f/2.4 telefoto, 2 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS

Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS

Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı

Batarya: 4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12

Renkler: Detaylar geliyor...

Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm

Ağırlık: 208 gram

Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri:

Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU

RAM: 8 GB, 12 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.0)

Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 20 MP f/2.2 telefoto, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı,12 MP f/2.2 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS

Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS

Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı

Batarya: 4.500 mAh Li-Po, 50 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12

Renkler: Detaylar geliyor...

Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm

Ağırlık: 208 gram

Xiaomi Mi 10 fiyatı ve çıkış tarihi:

Xiaomi Mi 10'un 8 GB RAM ve 128 GB depolama sahip başlangıç modeli Çin'de 3999 yuan olarak açıklandı. Bu da Xiaomi Mi 10'un ülkemizde vergisiz olarak 3460 TL'ye tekabül ettiğini gösteriyor. Xiaomi Mi 10'un 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyonu 4299 yuan, 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan versiyonu 4699 yuan olarak açıklandı. Bu da sırasıyla TL bazında ve vergiler olmadan sırasıyla 3720 TL ve 4070 TL'ye tekabül ediyor.

Xiaomi Mi 10 Pro fiyatı ve çıkış tarihi:

Xiaomi Mi 10 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modelinin fiyatı 4999 yuan olarak açıklandı. Türkiye'de ise bu fiyat ve vergisiz fiyatı 4330 TL'ye tekabül ediyor. Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 5499 yuan, yani TL bazında vergisiz 4770 TL'ye denk düşüyor. Mi 10 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile gelen üst düzey versiyonu ise 5999 yuan. Bu telefon da Türkiye'de vergisiz olarak 5200 TL'ye tekabül ediyor.