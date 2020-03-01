Xiaomi Black Shark 3'ün Arka Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin iki sene önce çıkardığı oyun telefonu Black Shark ailesine bu sene yepyeni bir üye daha katılıyor. İki sonra çıkacak olan Black Shark 3 modelinin kamera tasarımıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, oyun telefonu olarak 2018 yılında Black Shark’ı, 2019 yılında Black Shark 2’yi piyasaya sürmüştü. Şirket, iki gün sonra (3 Mart) Black Shark ailesinin yeni üyesi Black Shark 3’ün tanıtımını gerçekleştirecek.

Tabii çıkışına bu kadar kısa bir süre kalmış olan cihazla ilgili bazı yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Yüksek donanım özelliklerine sahip olacağını bildiğimiz telefon Snapdragon 865 işlemciye, metal butonlara 120 Hz ekrana ve 16 GB RAM’e sahip olacak.

Xiaomi Black Shark 3 kamera tasarımı

Oyunculuk odaklı bir telefonun asıl odağı kameraları olmasa da cihazın kamera tasarımıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Xiaomishka isimli bir Twitter hesabı, Black Shark 3’ün arka tasarımının çizimini paylaştı.

Cihazla ilgili daha önce ortaya çıkan bir videoda çok kısa bir süreliğine de olsa üç kameralı bir arka tasarım görmüştük. Ortaya çıkan yeni görselle birlikte kamera tasarımıyla ilgili akıllarda herhangi bir şüphe kalmadı. Cihazda yer alacak olan kameranın ise 64 MP olacağı düşünülüyor ki Xiaomi’nin 2020 yılında bu sensörü oldukça sık kullanacağı öngörülüyor.

Cihazla ilgili ortaya çıkan bir diğer dedikodu ise cihazın bir standart bir de Pro varyantının olacağı yönünde. İki cihaz arasındaki farklılığın ise kamerada ya da batarya kapasitesinde olacağı düşünülüyor Black Shark 3 ile ilgili onaylı olan bir bilgi ise 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak olması.