Xiaomi Mi 9, Üçlü Arka Kamerası ile Kanlı Canlı Görüntülendi

Xiaomi'nin 2019'daki ilk amiral gemisi olacak Mi 9, Çinli bir kullanıcı tarafından kanlı canlı görüntülenip çevrimiçi olarak paylaşıldı.

Xiaomi Mi 9, özellikle Samsung, Apple gibi şirketlerin amiral gemilerine servet ödemek istemeyenlerin merakla beklediği bir model. Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, Samsung’a karşı ani bir atak sergileyerek Mi 9’u Galaxy S10’dan birkaç saat önce tanıtma kararı aldı.

Mi 9 ile ilgili olarak en çok merak edilen konuların başında cihazın nasıl bir tasarıma ve nasıl bir kamera performansına sahip olacağı geliyor. Xiaomi, Mi Mix serisi ile akıllı telefon endüstrisini çerçevesiz akıllı telefonlara yönlendirmiş olsa da Mi serisi ile tasarım anlamında rakiplerinin bir tık gerisinde kaldığı söylenebilir.

Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki payını her geçen gün artırıyor olsa da amiral gemisi segmentinde beklediği hızda bir yükselme gerçekleştiremiyor. Bunun en büyük nedeni ise Xiaomi akıllı telefonların kamera performansında Samsung, Apple gibi rakiplerini yakalayamıyor olması. Fakat bu durum Mi 9 ile tersine dönebilir.

Mi 9’a ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflara göre Xiaomi, yeni Mi 9’u damla çentikli tasarım ile piyasaya sürecek. Son derece ince ekran çerçevelerine sahip olan cihaz, yüksek ekran/gövde oranı ile tüketicilerin beğenisini kazanabilir. Ayrıca cihazın üçlü arka kamerası, rakipleriyle rekabet edebilecek kalitede fotoğraflar çekme potansiyeline sahip olacak.