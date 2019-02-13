Samsung Galaxy S10 Modellerinin İsimleri Belli Oldu

Aylardır ortaya çıkan sızıntılar sayesinde Galaxy S10 ailesinin kaç farklı modelden oluşacağını, özelliklerini, ekran boyutlarını ve tasarımlarını zaten biliyorduk. Samsung Fransa web sitesi, cihazların isimlerini de resmi olarak onayladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tam bir hafta sonra gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte şirketin en yeni amiral gemileri olacak Galaxy S10 ailesini tüketicilerin beğenisine sunacak. Galaxy S10 ailesi ile ilgili Samsung’a yakın kaynaklardan gelen bilgiler, cihazla ilgili neredeyse tüm bilgileri öğrenmemizi sağlamış durumda.

Samsung’un standart modeli Galaxy S10, premium modeli ise Galaxy S10+ olarak isimlendireceğini zaten biliyorduk. Fakat uygun fiyatlı Galaxy S10 modeliyle ilgili olarak farklı spekülasyonlar bulunuyordu. Bazı sızıntılar cihazın Galaxy S10 Lite olarak isimlendirileceğini söylerken, bazı sızıntılar da Galaxy S10e olarak adlandırılacağını iddia etti.

Samsung Fransa resmi internet sitesi, Galaxy S10 ailesinin tam olarak nasıl isimlendirileceğini onayladı. Web sitede yer alan bilgiye göre Galaxy S10 ailesinde uygun fiyatlı model Galaxy S10e, standart model Galaxy S10, premium model ise Galaxy S10+ olarak isimlendirilecek. Bir dakika! 5G destekli modele ne oldu?

Şu ana kadar ortaya çıkan tüm söylentiler Samsung’un 5G destekli bir Galaxy S10 modeli duyuracağını söylüyordu. Ancak Samsung Fransa web sitesinde harici bir Galaxy S10 modeli görünmüyor. Bunun iki ayrı nedeni olabilir. Birinci neden, 5G destekli Galaxy S10 Avrupa’da satışa çıkmayacağı için web sitede de yer almıyor. İkinci neden ise Samsung’un 5G destekli modeli ayrı bir model olarak değil, Galaxy S10 ya da S10+’ın bir varyantı olarak piyasaya sürecek olması. Hangisinin doğru olduğunu bir hafta sonra öğreneceğiz.