Artan Gizlilik Endişeleri Sonrası Meta'dan Yeni Hamle: Kamerasız Akıllı Gözlükler Geliyor!

Meta, kameralı akıllı gözlüklerinin ardından bu kez kamera kullanmayan bir model geliştiriyor. Luna adı verilen gözlük, yapay zekâ ve sesli etkileşim özellikleriyle ekim ayında kullanıcılarla buluşabilir.

Akıllı gözlük denince akla ilk gelen şeylerden biri artık kamera. Ancak Meta yeni modeli Luna ile bu donanımdan vazgeçiyor. The Information'ın haberine göre şirket, kamera içermeyen yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor.

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Luna'nın 23 ve 24 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Ekim ayında da sevkiyatların başlaması planlanıyor. Kamera olmayacak ama gözlük yapay zekâ özelliklerinden vazgeçmeyecek.

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Sıradan bir gözlük gibi görünecek ama altı mikrofonu olacak

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Luna'ya ilk baktığımızda akıllı bir gözlük olduğunu anlamak kolay olmayacak. Clubmaster ve Burbank olmak üzere iki farklı model seçeneğiyle gelecek cihazın sapları da mevcut modellere göre daha ince olacak. Üzerinde ise kamera bulunmayacak.

Kamera yok ama mikrofon çok. Luna'da toplam altı mikrofon bulunacak. Saplara yerleştirilen hoparlörler de sesi doğrudan kullanıcının kulaklarına yönlendirecek.

Yan taraftaki özel düğme ise Meta'nın yapay zekâ sohbet robotuna erişim sağlayacak. Şirketin yeni tüketici yapay zekâ ajanı Muse da aynı düğmeyle kullanılabilecek.

Kamera neden çıkarıldı?

Meta'nın akıllı gözlükleri ilgi görse de kamera konusu başından beri tartışmalı. Gözlüğün üzerindeki küçük kamera, çevredeki insanların kaydedilip kaydedilmediğini anlamasını zorlaştırabiliyor.

Dahası, kayıt göstergesini devre dışı bırakmanın bir yolu da bulunmuştu. Kullanıcılar kayıt başladıktan sonra yanıp sönen LED ışığını kapatabiliyordu. Kamera çalışmayı sürdürürken dışarıdan bakıldığında kayıt yapıldığı anlaşılmıyordu.

Meta yakın zamanda yayımladığı güncellemeyle bu açığı kapattı. Kayıt sırasında gösterge ışığı kapatılırsa kamera da çalışmayı bırakıyor.

Yine de gizlilik meselesi ortadan kalkmış değil. Sonuçta insanların yanında kamera taşıyan bir gözlük, ne kadar küçük olursa olsun bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Luna'nın yaklaşımı ise daha basit: Kamera yok. Dolayısıyla kayda ilişkin böyle bir endişe de yok. Meta, yeni modelle akıllı gözlüklerini kamera istemeyen kişiler için de daha kabul edilebilir hâle getirmeye çalışıyor.