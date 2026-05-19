Google, Samsung ile Geliştirdiği Yeni Android XR Gözlüklerini Tanıttı (Telefonunuzu Cebinizde Unutturacak)

Google, Google I/O 2026 etkinliğinde Samsung ile geliştirdiği yeni Android XR gözlüklerini görücüye çıkardı.

Google ve Samsung, Google I/O 2026 etkinliğinde güçlerini birleştirerek yepyeni "Android XR" akıllı gözlüklerini görücüye çıkardı.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Üstelik bu teknoloji harikası cihazlar, sadece Android kullanıcılarını değil, iPhone sahiplerini de sevindirecek bir sürprizle geliyor.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Ekran yok, hantallık yok: Sadece ses ve Gemini var

Bu gözlükler bugüne kadar gördüğümüz VR/AR ürünlerine hiç benzemiyor çünkü ekranları yok. Google ve Samsung, tüm bilgi akışını muazzam netlikteki kulak üstü hoparlörler üzerinden sağlıyor. Gözlüğün dış dünyayı sizinle birlikte algılayabilmesi için üzerinde gelişmiş kameralar ve mikrofonlar bulunuyor.

Tek yapmanız gereken gözlüğün sapına hafifçe dokunmak veya "Hey Google" demek.

Peki bu gözlüklerle neler yapabilirsiniz?

Gördüğünüz Her Şeyi Sorun : Yolda yürürken burnunuza harika kokular gelen o restoranın yorumlarını mı merak ettiniz? Gözlüğe sorun. Tepedeki bulutun şekli neye benziyor veya şu kafa karıştırıcı park tabelası tam olarak ne anlama geliyor? Gemini anında cevaplasın.

: Yolda yürürken burnunuza harika kokular gelen o restoranın yorumlarını mı merak ettiniz? Gözlüğe sorun. Tepedeki bulutun şekli neye benziyor veya şu kafa karıştırıcı park tabelası tam olarak ne anlama geliyor? Gemini anında cevaplasın. Kayıp Olmaya Son : Gözlük, tam olarak nerede durduğunuzu ve nereye baktığınızı biliyor. Bu sayede size sanki yanınızda bir rehber varmış gibi son derece doğal, adım adım yol tarifi verebiliyor. Hatta rotanızın üzerine zevkinize uygun bir kahve durağı bile ekleyebilir.

: Gözlük, tam olarak nerede durduğunuzu ve nereye baktığınızı biliyor. Bu sayede size sanki yanınızda bir rehber varmış gibi son derece doğal, adım adım yol tarifi verebiliyor. Hatta rotanızın üzerine zevkinize uygun bir kahve durağı bile ekleyebilir. Eller Serbest İletişim : Telefon çalıyor ama elleriniz dolu mu? Çağrıları yönetin, mesaj gönderin veya okumaya üşendiğiniz uzun mesajları Gemini'ye özetletin. Etrafınızdaki atmosfere uyan bir çalma listesi açmasını istemek de cabası.

: Telefon çalıyor ama elleriniz dolu mu? Çağrıları yönetin, mesaj gönderin veya okumaya üşendiğiniz uzun mesajları Gemini'ye özetletin. Etrafınızdaki atmosfere uyan bir çalma listesi açmasını istemek de cabası. Çek, Düzenle, Eğlen : Yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekmek artık sadece göz kırpmak (ya da seslenmek) kadar kolay. İşin en eğlenceli kısmı ise şu, bir fotoğraf çekip Nano Banana teknolojisiyle arka plandaki kalabalığı tek kelimeyle silebilir veya "Hey Google, fotoğraftaki herkese komik şapkalar tak!" diyerek anında yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

: Yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekmek artık sadece göz kırpmak (ya da seslenmek) kadar kolay. İşin en eğlenceli kısmı ise şu, bir fotoğraf çekip Nano Banana teknolojisiyle arka plandaki kalabalığı tek kelimeyle silebilir veya "Hey Google, fotoğraftaki herkese komik şapkalar tak!" diyerek anında yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Gerçek Zamanlı Çevirmen : Yurt dışındasınız ve dili bilmiyor musunuz? Hiç dert değil. Gözlük, karşınızdaki kişinin ses tonunu ve vurgularını bile taklit ederek size anında sesli çeviri yapıyor. Yabancı dildeki menülere veya tabelalara bakmanız, ne yazdığını kulağınıza fısıldaması için yeterli.

: Yurt dışındasınız ve dili bilmiyor musunuz? Hiç dert değil. Gözlük, karşınızdaki kişinin ses tonunu ve vurgularını bile taklit ederek size anında sesli çeviri yapıyor. Yabancı dildeki menülere veya tabelalara bakmanız, ne yazdığını kulağınıza fısıldaması için yeterli. Asistanınız İş Başında: Arka planda çalışan "Gemini Intelligence", siz yürümeye devam ederken DoorDash'ten kahvenizi sipariş edebilir, Uber çağırabilir veya Mondly üzerinden size yeni bir dil öğretebilir. Size sadece "onayla" demek kalıyor.

Moda ve teknolojinin kusursuz uyumu

Gelelim işin stil boyutuna. "Yüzümde bir robot gibi görünmek istemiyorum" diyenlerdenseniz, içiniz rahat olsun. Samsung'un donanım ve Qualcomm çip mimarisindeki liderliğine, moda dünyasının iki devi eşlik ediyor.

Gözlüklerin tasarımı için Gentle Monster ve Warby Parker ile çalışılmış. Gentle Monster, her zamanki o aykırı ama bir o kadar da rafine ve havalı tarzını konuştururken, Warby Parker daha zamansız, klasik ve şık tasarımlarla karşımıza çıkıyor.

Ne zaman geliyor?

Şimdilik sadece Warby Parker ve Gentle Monster koleksiyonlarından ufak bir ön gösterimle iki tasarımı görebildiğimiz bu harika cihazlar, bu sonbaharda piyasaya sürülecek.

Üstelik haberin başında da belirttiğimiz gibi hem Android hem de iOS cihazlarla kusursuz bir şekilde çalışacak.