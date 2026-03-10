Tümü Webekno
Xiaomi, Sizin Odada Olduğunuzu Anlayıp Ona Göre Çalışan Akıllı Klimasını Tanıttı

Xiaomi, yeni akıllı Mijia klimasını tanıttı. Bu klima, odadaki insanları ve onların nerede olduklarını anlayarak kendini ayarlayabiliyor.

Xiaomi, Sizin Odada Olduğunuzu Anlayıp Ona Göre Çalışan Akıllı Klimasını Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, yalnızca telefonlar değil, özellikle Mijia serisi altındaki ev aletleriyle de kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran bir marka olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise Çinli teknoloji devi, herkesin isteyeceği yepyeni bir ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.

Xiaomi, Mijia Air Conditioner Human-Sensing Wind 1.5HP ismini verdiği yeni akıllı klimasını Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıttı. Bu klima, özellikleriyle şimdiye kadarki en iyi klima deneyimini kullanıcıya sunmayı hedefliyor.

Xiaomi’nin yeni Mijia kliması neler sunuyor?

kli1

Xiaomi’nin klimasının en dikkat çeken özelliği, odadaki kişileri algılayabilmesi ve kendini otomatik olarak buna göre ayarlayabilmesi. Bunu da insan varlığını gerçek zamanlı takip edip anlayabilen çift milimetre dalga radarıyla yapıyor. Odadaki kişilerin konumuna ve hareketine göre hava akışını dinamik olarak ayarlıyor, birisi doğrudan önünde olduğunda hava akışını engelleme, kişiler yakındayken daha yumuşak hava akışı ve kullanıcıları takip eden yönlü soğutma gibi modlar sunabiliyor. Oda boş olduğunda enerji tasarrufu moduna geçiyor.

miji

Klima, 908 cm²'lik bir hava yönlendirme paneli ve 108 mm'lik çapraz akışlı bir fan kanadına sahip. Bu bileşenler, 780 m³/saate kadar hava akışı sağlayarak üç dakika içinde hızlı soğutma veya ısıtma imkanı sunuyor. Cihaz, odanın her yerinde 0,5°C'den daha düşük bir sıcaklık farkı sağlar ve daha geniş alanlar için 10 metrelik hava akışı menzilini destekliyor.

kli2

16 dB’lik çok düşük seviyelerde çalışarak gürültüyü de minimuma indirmeyi başarıyor. Ayrıca serin havayı tavana yönlendirmek için tavan tipi hava akışı ve sıcak havayı aşağı doğru dağıtmak için halı tipi hava akışı gibi konforu artırıcı modları da var. %25 daha fazla enerji verimliliği, Xiaomi HyperOS ile entegre çalışma gibi özelliklere sahip cihazın fiyatı lansmana özel 347 dolar olarak açıklandı.

Xiaomi

