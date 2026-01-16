Xiaomi'nin Her Türden Ev Aleti Sunan Mijia Markasını Resmen Türkiye'de: İşte İlk Ürünler

Xiaomi, her türden cihazı içeren Mijia ev aletlerini Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. İşte satışa sunulan ve yakında gelecek ürünler.

Xiaomi, Türkiye’de genel anlamda akıllı telefonlarıyla bilinse de farklı kategorilerde de harika ürünler sunan bir markaydı. Hâlihazırda bazı Xiaomi ev aletlerinin ülkemizde satıldığını görüyorduk. Ancak şirketin bu konuda en iddialı serilerinden olan Mijia yoktu. Şimdi ise bu konuda sevindirici bir gelişme yaşandı.

Dün gerçekleştirilen Xiaomi etkinliğiyle çamaşır makinelerinden buzdolaplarına, hava temizleyicilerden klimalara kadar her türden ev aleti sunan Xiaomi Mijia markasının resmen Türkiye’de satılmaya başlayacağı açıklandı. Bu kapsamda sunulacak ilk ürünler de paylaşıldı.

Ülkemizde satışa sunulan yeni Xiaomi Mijia ev aletleri ve fiyatları

Mijia Smart Audio Glass - 10.499 TL ’den başlayan fiyatlarla

’den başlayan fiyatlarla Mijia Smart Air Purifier Max - 24.999 TL

Mijia Smart Air Purifier 6 - 10.999 TL

Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro - 7.999 TL

Xiaomi Smart Camera C302 - 1.799 TL

Xiaomi TV S Pro Mini 75 2026 - 79.999 TL

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch - 10.999 TL

Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch - 6.099 TL

Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026 -** 5.999 TL**

Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 - 7.499 TL

Xiaomi Mjia ürünleri neler sunuyor?

Mijia Smart Audio Glass, ultra ince ve şık tasarımıyla konforu bir arada sunuyor. Gün boyu kullanım için açık ses alanı teknolojisini kullanan gözlük; dört mikrofonlu gelişmiş gürültü engelleme sistemi ve 4,5 m/s rüzgâr gürültüsüne karşı dayanıklılığı sayesinde, rüzgârlı koşullarda dahi net ve kesintisiz bir ses deneyimi sağlıyor. Tek şarjla 12 saate kadar sürekli oynatma imkânı sunarak uzun süreli kullanım avantajı sağlıyor.

Mijia Smart Air Purifier Max, çift pervane ve çift filtre yapısı sayesinde güçlü bir hava akışı sağlayarak bulunduğu ortamdaki havayı 1,6 dakikada temizleyebiliyor. Dört katmanlı kompozit filtrasyon sistemi, bakteri ve virüslere karşı geliştirilmiş yüksek performans sunuyor. Renkli LCD ekranı üzerinden hava kalitesi değerleri ve trend eğrileri çok boyutlu ve sezgisel bir şekilde takip edilebiliyor.

Mijia Smart Air Purifier 6, yüksek temizlik verimliliğiyle öne çıkıyor. Beş yüksek hassasiyetli sensör ve beş katmanlı kompozit filtrasyon sistemi, hava arındırma sürecine kapsamlı bir çözüm sunuyor. Polen ve toz akarları dahil olmak üzere alerjenleri ortadan kaldırırken, %99,99 oranında bakteri ve virüs giderme performansı sağlıyor. Evin tamamını 3,5 dakikada arındırma kapasitesine sahip.

Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro, 3 boyutlu antibakteriyel filtre yapısıyla özellikle büyük yatak odaları için ideal bir kullanım sunuyor. Saatte 600 mL’ye kadar püskürtmesiz ve etkili nemlendirme sağlıyor. Yüksek hassasiyetli sensörleri sayesinde ortam koşullarındaki değişikliklere otomatik olarak uyum sağlayarak ideal nem seviyesini koruyor.

Bunlar dışında Smart Camera C302 kamera, G24i ve G27i isimlerine sahip yeni oyuncu monitörleri, TV S Pro mini televizyon, Soundbar Pro 2.1 ve 2.0 modelleri gibi ürünler de sunuldu. Ayrıca taşınabilir hava basıncı kontrolü cihazı Electric Air Compressor, Brushless Cordless Drill 2, Rotary Tool Kit, Lint Remover 2 gibi Mijia ürünleri de yakında ülkemize gelecek.