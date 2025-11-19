Tümü Webekno
Xiaomi Patronu: 2026'da akıllı telefon fiyatlarına büyük zam geliyor

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, 2026’da akıllı telefonların daha pahalı olacağını söyledi. Sebep: Çip fiyatları ve arz krizi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, 2026’da akıllı telefon fiyatlarının bu yıla kıyasla çok daha pahalı olacağını açıkladı. Artan bileşen maliyetleri ve çip tedarikindeki sıkıntılar, üreticileri zorluyor. Özellikle DRAM ve NAND bellek çiplerinin fiyatları hızla yükseliyor.

Weibing, “Bu yılki baskı bile ağırken, gelecek yıl çok daha fazlası bizi bekliyor” diyerek, sadece fiyat artışlarının bu yükü karşılamaya yetmeyeceğini vurguladı. Bu da şirketlerin ek maliyet önlemleri alacağını gösteriyor.

Tüketiciler açısından bakıldığında, yeni model telefonlara erişmek daha da zorlaşabilir. Fiyat/performans oranı düşerken, özellikle orta segmentte kullanıcıların seçeneği azalabilir.

Pandemi sonrası düzelen çip tedarik zinciri, tekrar bozulma sinyalleri veriyor. Xiaomi gibi devler bile bu durum karşısında erken uyarı yapma ihtiyacı hissediyor. 2026, telefon pazarı için zorlu bir yıl olabilir.

