%90 Daha Ucuza Dyson Benzeri Performans Sunan Yeni Xiaomi Dikey Süpürge Tanıtıldı

Xiaomi, yeni hafif ve uygun fiyatlı dikey elektrikli süpürgesini tanıttı. Cihaz, çok uygun fiyata 22000 pa emiş gücü gibi üst düzey performans sunabiliyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden biri olan Xiaomi, her kategoriden ürünleriyle öne çıkmayı başarıyor. Mijia serisi altında konumlanan akıllı ev aletleri de şüphesiz bunlardan biri. Şimdi ise şirket, inanılmaz uygun fiyata üst düzey performans sunabilen bir süpürge tanıttı.

Xiaomi’nin yeni Mijia Lightweight dikey süpürgesi, her kullanıcının evinde isteyeceği özelliklerle donatılıyor. Cihaz, şu anda Çin’de satışa çıktı. Fiyatını görünce çok iddialı olduğunu anlayacaksınız.

50 dolar fiyata 22.000 pa emiş gücü sunuyor

Xiaomi’nin yeni dikey süpürgesi, şirketin diğer süpürgelerine benzer modern ve sade bir tasarımla geliyor. Hafif yapısıyla öne çıktığını söyleyebiliriz. Şirket, burada her gün kullanıma bir yaklaşım tercih etmiş. Öyle ki cihazın yalnızca 850 gramlık bir ağırlığı var. Ya 1 kg’nin bile altında. Böylece herkes tarafından kolayca yorulmadan kullanılabiliyor.

Süpürgede sert zeminlerden ve dar köşelerden toz, kırıntı, saç ve diğer kirleri tamamen kaldırabilecek kadar güçlü 22000 pa ve 50AW seviyelerine kadar emiş gücü üreten 110.00 rpm yüksek hızlı bir motor kullanıyor. Uygun fiyata yüksek emiş gücü sunması gerçekten etkileyici.

Cihazda iki temizleme başlığı bulunuyor. Bunlardan biri, mobilyaların altından kayarak sabit emiş gücüyle hareket edebilen ve saçların dolaşmasını önleyen ince bir zemin fırçası iken diğer ise boşlukları, döşeme dikişlerini, klavyeleri ve araç içlerini temizlemek için tasarlanmış 2'si 1 arada bir dar alan temizleme aparatı.

Süpürge, dört adet 2000 mAh lityum iyon pille çalışan standart modunda** 40 dakikaya kadar çalışabiliyor**. Ayrıca, 10 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan daha derinlemesine temizlik için yüksek güç modunu da destekliyor. Xiaomi’nin yeni giriş seviye süpürgesinin yalnızca 50 dolarlık çok uygun bir fiyatla sunulduğunu da son olarak ekleyelim.