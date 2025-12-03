Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

%90 Daha Ucuza Dyson Benzeri Performans Sunan Yeni Xiaomi Dikey Süpürge Tanıtıldı

Xiaomi, yeni hafif ve uygun fiyatlı dikey elektrikli süpürgesini tanıttı. Cihaz, çok uygun fiyata 22000 pa emiş gücü gibi üst düzey performans sunabiliyor.

%90 Daha Ucuza Dyson Benzeri Performans Sunan Yeni Xiaomi Dikey Süpürge Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden biri olan Xiaomi, her kategoriden ürünleriyle öne çıkmayı başarıyor. Mijia serisi altında konumlanan akıllı ev aletleri de şüphesiz bunlardan biri. Şimdi ise şirket, inanılmaz uygun fiyata üst düzey performans sunabilen bir süpürge tanıttı.

Xiaomi’nin yeni Mijia Lightweight dikey süpürgesi, her kullanıcının evinde isteyeceği özelliklerle donatılıyor. Cihaz, şu anda Çin’de satışa çıktı. Fiyatını görünce çok iddialı olduğunu anlayacaksınız.

50 dolar fiyata 22.000 pa emiş gücü sunuyor

xiao2

Xiaomi’nin yeni dikey süpürgesi, şirketin diğer süpürgelerine benzer modern ve sade bir tasarımla geliyor. Hafif yapısıyla öne çıktığını söyleyebiliriz. Şirket, burada her gün kullanıma bir yaklaşım tercih etmiş. Öyle ki cihazın yalnızca 850 gramlık bir ağırlığı var. Ya 1 kg’nin bile altında. Böylece herkes tarafından kolayca yorulmadan kullanılabiliyor.

xiao2

Süpürgede sert zeminlerden ve dar köşelerden toz, kırıntı, saç ve diğer kirleri tamamen kaldırabilecek kadar güçlü 22000 pa ve 50AW seviyelerine kadar emiş gücü üreten 110.00 rpm yüksek hızlı bir motor kullanıyor. Uygun fiyata yüksek emiş gücü sunması gerçekten etkileyici.

ixixi

Cihazda iki temizleme başlığı bulunuyor. Bunlardan biri, mobilyaların altından kayarak sabit emiş gücüyle hareket edebilen ve saçların dolaşmasını önleyen ince bir zemin fırçası iken diğer ise boşlukları, döşeme dikişlerini, klavyeleri ve araç içlerini temizlemek için tasarlanmış 2'si 1 arada bir dar alan temizleme aparatı.

Süpürge, dört adet 2000 mAh lityum iyon pille çalışan standart modunda** 40 dakikaya kadar çalışabiliyor**. Ayrıca, 10 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan daha derinlemesine temizlik için yüksek güç modunu da destekliyor. Xiaomi’nin yeni giriş seviye süpürgesinin yalnızca 50 dolarlık çok uygun bir fiyatla sunulduğunu da son olarak ekleyelim.

Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi: Ibiza ve Arona'ya İndirim Geldi, Clio'dan Bile Ucuza Satılıyor!

Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi: Ibiza ve Arona'ya İndirim Geldi, Clio'dan Bile Ucuza Satılıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim