Kablosuz kulaklık sektörünün baş aktörlerinden olan Çin merkezli Xiaomi, yeni bir kablosuz kulaklık modeli için Bluetooth sertifikası aldı. Cihazın önümüzdeki dönemde Bluetooth 5.0 desteğiyle birlikte satışa sunulması bekleniyor.

Kablosuz kulaklık sektörünün önde gelen isimlerinden olan Xiaomi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ‘Mi True Wireless Earphones’ ile çok ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. İlk kulaklıkla elde edilen bu başarının ardından Çinli firma, ortaya çıkan yeni iddialara göre bu kulaklıkların Lite modelleri için çalışıyor.

‘Mi True Wireless Earphones Lite’ olarak adlandırılan bu kulaklıklar, adından da anlaşılacağı üzere ilk modelin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacak gibi görünüyor. İlk kez Bluetooth SIG sitesinde ortaya çıkan kulaklıklarda Bluetooth 5.0 desteği gibi birtakım özelliklerin bulunacağı da söyleniyor.

Mi True Wireless Earphones Lite, Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacak:

Xiaomi’nin önümüzdeki aylarda tanıtımını gerçekleştirmesi beklenen yeni kulaklıklar, listede ‘TWSEJ03WM’ model numarasıyla görünüyor. Bu noktada sitede kulaklıklara dair çok fazla detaylı bilgi bulunmuyor. Yine de kulaklıkların yakında piyasaya sürüleceğini düşünürsek, önümüzdeki günlerde yeni Lite modeli hakkında daha fazla bilgi edinmemiz oldukça muhtemel görünüyor.

2019 yılında kablosuz kulaklık sektörünü adeta domine eden Xiaomi, yakaladığı bu başarıyla kablosuz kulaklık sektöründe Apple’ın hemen arkasında yer alıyor. Bununla birlikte firma, ülkemizde de çok ciddi satışlar yapan Redmi AirDots kablosuz kulaklıklarını Çin pazarında yalnızca 99 yuan (85 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuyor. Bu da Xiaomi’nin çok konuşulan bu kulaklık modelini piyasanın en uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklarından biri hâline getiriyor.

Bilmeyenler için Xiaomi, ‘Mi True Wireless’ kulaklıklarını Temmuz 2019’da satışa sunmuştu. Bu kulaklıklarda Bluetooth 4.2 bağlantısı bulunuyordu ve dokunmatik desteğine sahipti. Bu noktada şirketin ‘Lite’ modelini ne zaman piyasaya süreceğini henüz bilemiyoruz ancak gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.