AirPods Pro'nun 'Bu da mı Varmış?' Dedirten 6 Özelliği

Bazı cihazların kullanımı ne kadar yaygın olsa da hakkında bazı bilinmeyen şeyler olabiliyor. Bu haberde derlediğimiz ve fark etmemiş olabileceğiniz AirPods Pro özellikleri, günlük hayatta kulaklıkları kullanırken büyük kolaylık sağlıyor.

Piyasada daha yüksek ses kalitesine sahip birçok kulaklık olsa da AirPods Pro’nun iyi ses kalitesinin yanı sıra kullanım kolaylığı, birçok insan kulaklığı tercih etmesindeki birinci sebepler arasında geliyor. Ürün kısa sürede dünya çapında büyük bir sevkiyat başarısı sağladı. Hatta ürün, siparişlerine yetişilemeyecek hale geldi.

Ancak böylesine popülerliğe sahip bir ürün hakkında hâlâ bilinmeyen çok şey var. Bu bilinmeyen özellikler arasında da fazlasıyla yararlı bilgiler yer alıyor. Biz de AirPods Pro sahibi olan ya da almayı düşünenlerin üründen tam anlamıyla faydalanmasını sağlamak için bazı bilinmeyen özellikleri derledik. İşte AirPods Pro’nun sahip olduğu bazı kullanışlı özellikler:

Hangi başlığı kullanmanız gerektiğini gösteren test

AirPods Pro’nun gürültü önlemeyi sağlayan silikon başlıkları, üç farklı boyutta geliyor. Bu başlıklardan hangilerini kullanmanız durumunda en iyi ses kalitesini alacağınızı anlamak içinse bir test mevcut. Bu test kulaklıklardan gelen sesin sızıntı yapıp yapmadığını anlayarak başlığın kulağınıza tam olarak oturup oturmadığına karar veriyor. Siz de başlık seçmekte zorlanıyorsanız Bluetooth ayarlarından AirPods Pro aygıtına basarak bu teste ulaşabilirsiniz.

Apple TV’ye bağlanın

Gece televizyon izlemek istiyor ancak evin uyuyan sakinlerini uyandırmaktan çekiniyorsanız AirPods Pro’nun bu özelliği tam sizin için. AirPods Pro’yu bir hoparlörmüş gibi Apple TV’ye bağlamak için televizyonun Bluetooth ayarlarından kulaklıkları seçebilirsiniz.

Live Listen özelliğiyle kullanın

iPhone, Live Listen adında uzakta konuşulanları daha net duymanızı sağlayan bir özelliğe sahip. Bu kullanışlı özellikten AirPods Pro kulaklıklarla yararlanmak mümkün. Kontrol merkezi ayarlarına girip duyma aracını ekledikten sonra kontrol merkezinde özelliği açıp AirPods’la birlikte kullanabilirsiniz.

Gelen mesajları dinleyin

İkinci nesil AirPods ve AirPods Pro kullanırken Siri, gelen mesajları okuyup gelen aramanın kimden olduğunu söyleyebiliyor. Hatta gelen mesajı okuduktan sonra cevap olarak göndermek istediğiniz iletiyi sizden dinliyor ve mesajı iletene gönderiyor. Bunun için “mesaja cevap ver” demeniz yeterli. Bisiklete binerken ya da telefonunuza bakmanızı engelleyen herhangi bir durumda bu özelliği kullanmak için Siri ayarlarından mesajları sesli okumayla ilgili seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Gürültü engelleme özelliğini kontrol edin

Gürültü engelleme seviyesini iPhone’un üzerinde bulunan ses tuşlarıyla kontrol edebileceğinizi biliyor olabilirsiniz. Bilmiyor olabileceğiniz detay ise şu: transparan mod ve gürültü engelleme modları arasında hızlıca seçim yapmak istiyorsanız AirPods’unuza uzunca basmak yeterli olacaktır.

Kayıp kulaklığınızı bulun

AirPods ve genel olarak kablosuz kulak içi kulaklıklar, boyutları ve kablosuz olmaları nedeniyle kolayca kaybolabiliyor. Ancak AirPods kulaklıkların buna bir çaresi var. Find My uygulaması sayesinde AirPods kulaklıklarınızın en son nerede kullanıldığı bilgisine bir harita yardımıyla ulaşabiliyorsunuz. Ancak kulaklıklar kılıftalarsa ve kılıfı kaybettiyseniz maalesef bu özellik onları bulmanıza yardımcı olmuyor.