Araba sürerken Cruise Control, yani hız sabitleyici özelliğini kullanıyor musunuz? İşte bu özelliğin özellikle kötü hava şartlarında bazı ciddi sorunları oluşuyor. Ölümcül kazalara sebep olacak bu sorunun sebeplerine gelin yakından bakalım.

Ha geldi ha gelecek derken en sonunda kış aylarına girdik. Bunu tüm ülke genelindeki soğuklar ve yağışlarla görüyoruz. Bu tarz havalarda dikkat etmemiz gereken başlıca şeylerden biri de trafikteki dikkatimiz.

Normal hava şartlarında gerek fren mesafesi gerek görüş alanı çok daha iyi olduğu için riskleri önceden fark edebilirken kış aylarında bazı hataların dönüşü olmayabiliyor.

Normalde uzun bir yola çıktığınızda aracınızdaki Cruise Control'ü, yani hız sabitleyiciyi kullananlardan mısınız? Bu özellik saatlerce sürebilecek yolculukları daha az yorucu tamamlayabilmenizi sağladığı gibi ani hızlanmalar olmadığı için de yakıt tüketimine de katkısı bulunuyor.

Araçlarımızdaki "Cruise Control"den bahsedeceğiz ancak bugün asıl konumuz, bu özelliğin yağışlı havalarda nasıl ölümcül olabileceğini anlatmak olacak. Belki bu ifadeyle biraz abarttığımızı düşünüyor olabilirsiniz ancak normalde trafikte daha güvenli hareket etmenizi sağlayan bu sistemin yağmurlu havalar gibi ekstrem yol şartlarında çok da güvenli olmadığını söylememiz gerekiyor.

Konuyu daha iyi anlamak için Cruise Control'ün ne olduğuna bakalım.

Türkçeye Hız Sabitleyici Sistem (Cruise Control) olarak çevrilen bu özellik, adından da anlaşılacağı gibi aracın hızını sabitlemenizi sağlıyor. Aracın pedallarına basma gereği duymadan sürekli aynı hızda seyahat edebilmenizi sağlar. Eskiden lüks araçlarda bulunan bu özellik, günümüzde çıkan araçlarda artık standart veya opsiyon olarak geliyor.

Bu sisteme göre hangi hızda gitmek istediğinizi belirliyorsunuz ve araç sizin için bu hızda kalmaya çalışıyor. Örneğin arabanızın hızını saatte 100 km hıza sabitlediniz. Bu noktada bir yokuşa çıkarken aracınız 95'e düşse bile kendini yeniden 100'e çıkarmak için uğraşacaktır.

Bazı yeni nesil araçlarda bulunan Adaptive Cruise Control sayesinde aracın hızını her anlamda kontrol etmek de mümkün. Bu özelliğe sahip bir araç yokuş aşağı inerken 120'ye çıkarsa da araç kendini 100'e indirmek için fren yapacaktır. Hatta araç kendi hızını öndeki ve arkadaki araca göre ayarlayabilir.

Bunu, üzerindeki kamera ve sensörlerle yapıyor. Mantığı anladığımıza göre bu özelliğin aşırı hava şartlarında neden risk oluşturduğuna bakabiliriz. Ayrıca bu konuda daha detaylı bilgi için buraya tıklayarak arabalarda bulunan Adaptif Cruise Control içeriğimiz bakabilirsiniz.

Yağmurlu havalarda neden Cruise Control kullanmamalısınız?

Yağmurlu havalarda araba kullanmak her zaman tehlikelidir. Hâlihazırda hızınızı düşürmeli, etrafınıza çok daha dikkatli bir şekilde bakmalısınız. Ayrıca yağmur neticesinde yolda oluşabilecek su birikintileri arabanızla yolun temasını ortadan kaldırabilir.

İşte Cruise Control sorunu burada başlıyor. Hız sabitleyici kullandığınızda aracınız sürekli aynı hızda gitmeye çalışacak, bu uğurda hızlanmak için gaza basacak veya yavaşlamak için frene basacaktır.

Normal bir yol şartında bunda herhangi bir sorun yok ancak yağmurlu bir hava olduğunda aracın kontrolden çıkma ihtimali bulunuyor.

Aracınızın tüm tekerlekleri her zaman aynı hızda dönmeyebilir.

Bir aracın 4 tekerlek üzerinde gittiğini biliyoruz. Yağmurlu havalarda bazı durumlarda bir tekerlek veya daha fazlası aracın kızaklamasına neden olabilir. Yani tekerlek yavaşlayacak ve su üzerinde kaymaya başlayacaktır.

Böyle bir durumda eğer Cruise Control açıksa aracınız hâlâ sabit hızda gitmeye çalışacak ve durumu çok daha zor bir hâle getirecektir. Frenlere basarak hız sabitleyiciyi kaldırabilirsiniz, ancak hâlihazırda kayan bir arabada frene basmanın da önemli dezavantajları bulunuyor.

Yani siz arabanızda kızaklamaya başladığınızda Cruise Control bunun bir olası yavaşlama olduğunu düşünecek ve gazı daha da kökleyecek. Zaten o an buz üzerinde kayan paten gibi olan aracınız aniden kontrolden çıkabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.

"Benim aracım yeni, o sebeple bende sorun yok." diyenlerin de kullanmasını önermiyoruz.

Pek çok modern araçta, yollar ıslandığında bu tarz çekiş sorunlarını önleyebilmek adına çekiş kontrol sistemi bulunuyor. Ancak hız sabitleyici ile seyahat etmek bu tarz araçlar için bile tehlikeli. Çünkü yağmurlu havada öncelikle yüksek hızdan kaçınmak gerekiyor.

Ayrıca yolun o anki konumuna göre frenler yapmak da bir hayli önemli. O sebeple aracınızı belirli bir hıza almak yerine yağmurlu havalarda hız sabitleyiciyi kapatıp yavaş ve dikkatli bir şekilde seyahat etmeniz çok önemli.

Örneğin Toyota'nın bazı araçlarında silgeç çalıştığında Cruise Control'ü otomatik kapatan bir özellik var. Yağmurlu havalarda bu sistemin devreden çıkarılması bu şekilde sağlanmış oluyor.

Aracınızı hava şartlarına göre kullanmak son derece önemli.

Arabanız ister son model güvenlik önlemleriyle donatılmış olsun isterse de hiçbir güvenlik önlemi olmayan bir araç olsun, sürücü olarak hava şartlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Yağmur, kar gibi hava şartlarında aracı düşük hızlarda kullanmak son derece önemliyken tekerleklerinizi de yağmur suyunu hızlı bir şekilde tahliye edip kara daha iyi tutunabilen kış lastiklerine çevirmeniz gerekiyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi dışındaki yerlerde tekerleklerin her sene düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bunu sadece polisten ceza yememek için değil kendinizin ve trafikteki diğer insanların sağlığı için de yapmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Arabalarla ilgili diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın: