Türk Teknoloji Şirketleri Araba Üretseydi Nasıl Görünürlerdi? Beko, Aselsan ve Dahası...

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Togg dışında yerli arabamız yok diyebiliriz, ufak tefek girişimleri saymazsak. Ancak pek çok büyük teknoloji şirketimiz bulunuyor, peki bunlar araba da üretseydi bu arabaların tasarımları acaba nasıl olurdu?

Ne de olsa artık Apple, Xiaomi gibi markalar bile araba üretmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Biz de "Araba üretmeyen yerli markalarımız böyle bir girişimde bulunsalar nolurdu?" diye düşündük ve hayal gücümüzü Midjourney'in hayal gücüyle birleştirerek bu tasarımları ortaya çıkardık.

Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

BEKO: Çamaşır makinesi şeklinde şarj istasyonu mu?

beko

REEDER: Farlarından ikisi süs farı olabilir.

reeder
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MONSTER: İçinde oyuncu koltuğu da var mıdır?

monster

ASELSAN: Jason Statham'lı "Ölüm Yarışı (Death Race)" filmini bilen var mı? Orada birinci olurdu kesin.

aselsan

GETİR: Siparişler bagaja sığmamış.

getir

SAHİBİNDEN: Boya takıntısı olan aramasın.

sahibinden

TÜRK HAVA YOLLARI: Arabalarımızın arkasına "Tek rakibim Türk Hava Yolları." yazmaya devam.

Türk Hava Yolları

ARÇELİK: Görseldeki robotun Çelik ve Çeliknaz'ın çocuğu olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam.

arçelik

BAYKAR: Hızlı ve Öfkeli 20'de kullanılacak drone Bayraktar arabası.

bayraktar

Bonus: Drift atarak sağlamlık testi yapmak mı, var bi' hayalimiz!

webtekno

Daha fazlası için Insta'da erkan.ai'ı takibe alabilirsiniz.

Yapay zekâyı kullanarak hazırladığımız diğer içerikler için sizi şöyle alalım:
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