Ne de olsa artık Apple, Xiaomi gibi markalar bile araba üretmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Biz de "Araba üretmeyen yerli markalarımız böyle bir girişimde bulunsalar nolurdu?" diye düşündük ve hayal gücümüzü Midjourney'in hayal gücüyle birleştirerek bu tasarımları ortaya çıkardık.
Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?
BEKO: Çamaşır makinesi şeklinde şarj istasyonu mu?
REEDER: Farlarından ikisi süs farı olabilir.
MONSTER: İçinde oyuncu koltuğu da var mıdır?
ASELSAN: Jason Statham'lı "Ölüm Yarışı (Death Race)" filmini bilen var mı? Orada birinci olurdu kesin.
GETİR: Siparişler bagaja sığmamış.
SAHİBİNDEN: Boya takıntısı olan aramasın.
TÜRK HAVA YOLLARI: Arabalarımızın arkasına "Tek rakibim Türk Hava Yolları." yazmaya devam.
ARÇELİK: Görseldeki robotun Çelik ve Çeliknaz'ın çocuğu olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam.
BAYKAR: Hızlı ve Öfkeli 20'de kullanılacak drone Bayraktar arabası.
Bonus: Drift atarak sağlamlık testi yapmak mı, var bi' hayalimiz!
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