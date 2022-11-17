Ne çok sıcak ne de çok soğuk olan güzel bahar günleri artık geride kalmaya başladı. Arabalarımızda kullanmak zorunda kalmadığımız klimalar da yeniden kullanılmaya başlandı. Peki arabanızın klimasının sağlığınızı ciddi düzeylerde tehdit edebilme ihtimalinin olduğunu biliyor musunuz

Arabaların kliması, özellikle arabaya bindikten sonra ilk çalıştırıldığı sırada kansere dahi yol açabilen "benzen" isimli zehirli bir gaz salgılayabilir. Bu konudaki araştırmalar yetersiz olduğu için hala tam kesinliği bulunmasa da ortaya atılan iddiaların ufak bir kısmı bile doğruysa hayatınızı riske atıyorsunuz demektir. Genelde sıcak yaz aylarında arabanın fazla ısınması sonucu daha çok oluşuyor olsa da benzen aslında sürekli dikkat etmemiz gereken son derece zehirli bir gaz.

Peki arabamızın klimasını çalıştırmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Bu gazın kötü etkilerinden korunmanın bazı basit yolları var. Hadi gelin son derece tehlikeli olan bu duruma yakından bakalım.

Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmak, başta kanser olmak üzere çok ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Arabanıza girdikten sonra ilk işiniz ne oluyor? Çok sıcak veya soğuk bir günse arabanın marşına basıp hemen klimayı çalıştırıyor olabilirsiniz. İşte yaptığınız bu şey sizi ve çevrenizdeki insanların hayatını tehlikeye atıyor olabilir. Arabanın kliması, eğer havalandırılmazsa toksik seviyelere ulaşabilecek kimyasal bir bileşen olan benzen salınımı yapabilir. Aracın içindeki plastik parçalar nedeniyle biriken benzen, klimayla birleşince insan sağlığı için büyük sorun teşkil edebiliyor. Bu benzenin araç içerisinde ne düzeyde olduğuna dair araştırmalar devam ediyor. Yapılan bazı araştırmaların bu miktarın sağlık riskine sebep olması için gereken miktarın altında olduğunu bize gösteriyor.

Benzenin bu kadar fazla önem arz etmesinin sebebi son derece ciddi zararlar vermesinden kaynaklanıyor. Bu gaz kemiklerinizi zehirler, böbreklerinize ve karaciğerinize zarar verir, kansızlığa neden olur ve beyaz kan hücrelerini azaltır. Uzun süreli maruz kalmalarda ise başta lösemi olmak üzere çeşitli kanserlere neden olur.

Ortaya atılan iddiaya göre otomobilin içindeki plastik yüzeylerden biriken benzen, klimayla doğrudan üzerinize üfleniyor.

Bir arabanın ne kadar benzen biriktiğiyle alakalı çok fazla araştırma olmamakla birlikte çok farklı bilgiler karşımıza çıkıyor. Bu iddialar arasında özellikle camları kapalıyken Güneş ışığı alacak şekilde 16 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda park edilen bir arabanın 2000 ila 4000 mg'a kadar benzen biriktirebileceği bilgisine ulaşıyoruz. Bu oran ise kabul edilebilir seviyenin 40 katına denk gelmektedir. Ancak bu noktada bir yanlışlık yer alıyor. Gaz ölçümlerinde m^3^veya kg/m^3 birimleri kullanılmalı. NCBI'da yayımlanan bir araştırmaya göre araçların içindeki benzen oranları metreküp başına 0,013 mg ile 0,56 mg arasında bulunuyor. Bu değer iddia edilen değerin çok altında yer alıyor, ancak NCBI bu konuda daha fazla araştırılma yapılması gerektiğini de belirtiyor. Tüm bu bilgilerle birlikte 17 Temmuz 2017 tarihinde Teyit.org'ta bu konuyla alakalı bir içerik yayınlandı. Teyit'in yaptığı araştırmalara göre de bu konu sonuçlandırılamadı.

Siz arabaya bindiğinizde ortamda belirli bir miktar benzen bulunur, ancak camları açmadan doğrudan klimayı çalıştırırsanız bu benzeni çok ciddi düzeylerde ciğerlerinize çekmiş olursunuz. Klimaya ek olarak bir de iç sirkülasyon düğmesini açarsanız bu zehirli gazı dışarı salmak yerine arabanın içerisinde dolaştırmaya başlarsınız.

Peki arabaya ilk bindiğimizde ne yapmalıyız?

Bu konudaki araştırmalar daha somut bir hale bürünene kadar son derece zehirli olan bu gazdan kurtulmak için arabanıza zaman tanımalısınız. Arabaya biner binmez camları açmak, gazın uçmasına yardımcı olacaktır. Camlar 4-5 dakika açık kaldıktan sonra yine camlar açıkken klimayı çalıştırıp daha sonrasında camları kapatabilirsiniz.

Benzen vücuda girdiğinde ondan kurtulmak çok zordur.

Sıcak yaz günlerinde daha tehlikeli olsa da aslında her dönemde sorun yaşatabilecek benzen miktarına dikkat etmeliyiz. Petrol temelli bir gaz olan benzen, çevremizde de boya malzemeleri, benzin, böcek öldürücü ilaç, plastik malzeme, sentetik deterjan, sigara gibi maddelerde bulunabilir.

Bugün sizlere aracınızın klimasını doğrudan açarsanız vücudunuza nasıl zararlar verebileceğini açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında yazabilirsiniz.

McGill, Teyit, PUBMED, MotorBiscuit