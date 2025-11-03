Tümü Webekno
Microsoft CEO'su: Elimizdeki Tüm Yapay Zeka Çiplerini Çalıştırabilecek Kadar Elektriğimiz Yok

Microsoft CEO’su Satya Nadella, ellerindeki yapay zekâ GPU’larını çalıştırmak için yeterli elektriğe sahip olmadıklarını açıkladı. Bu durum, AI altyapısında yeni bir krizi işaret ediyor.

Microsoft CEO'su: Elimizdeki Tüm Yapay Zeka Çiplerini Çalıştırabilecek Kadar Elektriğimiz Yok
Beyazıt Kartal

Microsoft CEO’su Satya Nadella, ABD’de katıldığı bir etkinlikte şirketin elinde çok sayıda AI GPU bulunduğunu ancak bu çipleri çalıştıracak elektrik altyapısının yetersiz olduğunu söyledi. “Stokta çok sayıda çip var ama takacak priz yok” sözleriyle durumu özetledi.

Bu açıklama, yapay zekâ çağında artık sadece çip üretmenin yeterli olmadığını, bu çipleri çalıştıracak enerji ve altyapının da kritik hâle geldiğini gösteriyor. Özellikle büyük dil modelleri ve yapay zekâ uygulamaları çok yüksek enerji talep ediyor.

Microsoft gibi dev şirketler, veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırım yaparken enerji altyapısı buna ayak uyduramıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve veri merkezlerini optimize etmek artık sadece çevresel değil, operasyonel bir zorunluluk.

Bu gelişme, çip kıtlığının ardından yapay zekâ çağında yeni bir darboğaza işaret ediyor: enerji krizi. Gelecekte hem şirketlerin hem devletlerin bu alandaki yatırımlarını hızlandırması kaçınılmaz görünüyor.

