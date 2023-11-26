Neredeyse Her Ayrıntısını Öğrendiğimiz Samsung Galaxy S24, Şirketin İlk "AI" Telefonu Olabilir (Başka Bir İddia da Var)

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Güney Kore merkezli Samsung'un S24 serisi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi ise S24'ün yapay zekâ destekli olacağı iddiaları, şirketin ticari marka başvuruları ile doğrulandı.

Samsung'un son dönemlerde akıllı yüzükler ve hatta sanal gerçeklik gözlükleri için ticari marka başvuruları yaptığı iddia ediliyor. Ancak henüz bu başvuruların tamamlanmadığı söylense de, Samsung cephesinde güvenilir bir kaynak olan SamMobile, bu iddiaları doğruluyor.

GalaxyClub ve SamMobile'ın haberine göre Samsung, bir süre önce duyurduğu "Galaxy AI" isimli yapay zekâ teknolojisini bir sonraki Galaxy serilerinde kullanabilir. "AI Phone" ve "AI Smartphone" isimleri için ticari marka başvurularında bulunan Samsung, yapay zekâ dünyasına adım atmayı planlıyor.

Samsung, birkaç yeni marka ismi tescil ettirdi. Buna göre yeni bir seri geliyor olabilir.

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Samsung, Güney Kore'de Magic Pixel, Flex Magic ve Flex Magic Pixel ticari markalarını tescil ettirmek istiyor. Son zamanlarda sadece isimler değil, aynı zamanda ilgili logolar da ortaya çıktı. Samsung, bu başvuruları 23 kasımda gerçekleştirdi ve başvuruda her ne kadar 3D gözlükler, projeksiyon destekli sanal klavye, AR gözlükler ve akıllı gözlükler olsa da, en çok AR teknolojisine yoğunlaşacak gibi duruyor.

Samsung'un yapay zekâ destekli akıllı telefon üreteceği iddiaları dolaşıyordu ancak elde edilen belgeler, bu iddiaları doğruluyor. 17 Ocak 2024 tarihinde tanıtılması tahmin edilen Galaxy S24 serisine dair pek çok ayrıntı elde etmiştik ancak bu belgeler biraz daha heyecan verici. Firmanın yaptığı ticari marka başvurularına kaynak kısmından göz atabilirsiniz.

Kaynak: SamMobile, Galaxy Club, KIPRIS 1, 2, 3
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