Bireylerin tek başına spor ya da kişisel sağlık adına aktiviteler yapmayı öğrenmesini sağlayan akıllı araç gereçlerin sayısı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte günden güne artıyor. Yeni tanıtılan akıllı bir yoga matı da bu gelişmelerden en yenisi olarak yoga meraklılarına faydalı ve güvenli bir yoga tecrübesi sunmaya hazırlanıyor.

Dünya çapında gerek fiziksel gerek mental nedenlerle uygulanan yoga uygulamalarının izleri, 5000 yıl öncesine kadar takip edilebiliyor. Hatta bazı araştırmacılara göre yoga, 10 bin yıllık bir geçmişe sahip. Günümüzün Hindistan bölgesinde doğan ve asırlardır devam ettirilen bu aktivite, aslında vücudunuz hariç hiçbir araç gerektirmiyor ancak teknoloji, bu aktivitenin de daha fazla yarar sağlamasını ve daha kolay yapılmasını sağlayacak bir çözüm buldu.

Son teknoloji bir yoga ekipmanı olan YogiFi; kullanan kişinin yoga yaparken daha az zorlanmasını, kendine en uygun egzersizleri yapmasını ve dolayısıyla daha hızlı ilerleme kaydetmesini sağlıyor. Yapay zekâ destekli akıllı yoga matı, CES 2020 İnovasyon Ödülü’ne adaylık koymak için tasarlandı ve kolayca yoga öğrenmek isteyen meraklılarıyla buluşmayı bekliyor.

Kişisel koç görevi görüyor:

Kendine özgü bir mobil uygulamaya sahip YogiFi, kişiye özel tasarlanmış egzersiz programlarını kullanıcıya sunarken aynı zamanda kişinin esneklik ve denge adına gelişimini takip ederek pozisyonlar hakkında gerçek zamanlı geri bildirimler sağlıyor.

Profesyoneller tarafından hazırlanmış programlar sunuyor:

YogiFi, bu geri bildirimleri kullanıcının yüzeye uyguladığı basıncı tespit ederek sağlıyor. Geri bildirimler, dokunsal ve görsel yolla kullanıcıya iletiliyor. Böylece kullanıcı, hareketi yanlış yaptığını fark ediyor ve nerede yanlış yaptığını akıllı mat sayesinde anlıyor. Matın önerdiği çalışma programları ise sertifikalı yoga eğitmenleri tarafından profesyonel olarak oluşturulmuş. Yani ekipman sayesinde yoga öğrenirken yanlış bir şey yapma şansınız oldukça azalıyor.

Apple Watch ve Google Home gibi cihazlara bağlanabilen akıllı yoga matı YogiFi, şu an ön siparişe açılmış durumda. İkinci bir kişinin yardımı olmadan kendi başınıza yoga öğrenmek istiyorsanız ve bunun için gereken maddi bedeli ödemeyi sorun etmiyorsanız YogiFi, vücudunuzu güvenli bir şekilde keşfetmenize ve yoga yapabilirliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir.