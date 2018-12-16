Meditasyon Nedir? İnsanlar Neden Meditasyon Yapar?

Özellikle doğu kültüründe büyük bir yeri olan ve son yıllarda tüm dünyada büyük bir popülarite elde eden meditasyon tam olarak nedir ve insanlar neden meditasyon yapıyor?

Meditasyon, başlangıçta tüm dünyada bir tür ritüel olarak değerlendirilirken zaman içerisinde tıp doktorlarının ve psikologların da önerdiği bir tür dinginleşme ve iyileşme yöntemi haline geldi. Pek çok farklı çeşidi bulunan bu yöntem, temelde sakin kalabilmek, zihni dinginleştirebilmek ve psikolojik olarak daha dirençli hale gelmek için uygulanıyor.

Peki meditasyon tam olarak ne ve bilimsel olarak bir geçerliliği var mı?

Meditasyona sözlüklerde "kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad" tanımıyla yer veriliyor ve dahil olduğu ekollere göre değişiklik gösteren onlarca şekli var. Fakat en temeline baktığımızda meditasyon zihni boşaltabilmek ve dinginleşebilmek için uygulanan bir tür uygulamadır.

Bilimsellik konusu ise gerçekleştirilen pek çok araştırma neticesinde bir sonuca bağlanmış durumda diyebiliriz. Harvard Tıp Fakültesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Yale Üniversitesi, Massachusettes General Hospital’e bağlı Benson-Henry Beden ve Zihin Tıbbı Enstitüsü gibi pek çok kurumun yürüttüğü araştırmalar sonucunda meditasyonun kişiye pek çok faydası olduğu ortaya çıkarıldı.

Hem fiziksel hem de psikolojik olaran, meditasyon yapmak;

Stresi giderir.

Kaygı, endişe ve korkuları azaltır.

Uyku kalitesini artırır.

Kabızlık gibi sindirim sistemi düzensizliklerini giderir.

Odaklanma yeteneğini artırır.

Yüksek tansiyonu düşürür ve kan basıncını azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yorgunluğu giderir.

Kalp çarpıntısını hafifletir.

Özellikle depresyonla mücadele eden hastalarda meditasyonun büyük faydasının görüldüğü de pek çok bilimsel araştırma ile destekleniyor.

Farklı kültürlerde farklı şekillerde yer alan meditasyon, doğru uygulandığında psikolojik olarak dengede durmanızı sağlayacak ancak önemli olan, herkesin hakkında söyleyecek sözünün bulunduğu meditasyon yöntemlerini mümkün olduğunda doğru kaynaklardan takip etmek ve bunun yalnızca bir tür 'rahatlama' aracı olduğunu bilmek.

Meditasyonun tüm sorunlardan kurtuluşa açılan bir kapı olduğunu düşünüp psikolojik ya da fiziksel hastalıklarınızı bu tür yöntemlerle çözmeye çalışmak tabii ki doğru bir yol değil ve bu sebeple de önceliğin her zaman için uzmanlarda olduğunu bilmenizde fayda var.