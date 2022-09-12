Yargıtay'ın Retweeti Suç Kabul Etmesi Gündem Oldu

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, hakaret içerikli retweetin suç olmadığına dair kararı bozdu. Bu, Yargıtay'ın bu konudaki ilk kararı da değildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bir gruba ya da kişiye yönelik hakaretler, paylaşımı yapan kişiye yönelik hapis cezasına varan cezalara yol açabiliyor. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, başka bir kullanıcının yaptığı hakaret içerikli paylaşımı alıntılayarak da aynı oranda cezaya çarptırılabiliyor.

Bugün, bu konuda özellikle Twitter kullanıcılarını ilgilendiren bir karara daha imza atıldı. Daha önce kendi hesabından hakaret içerikli bir başka kullanıcının tweetini retweetleyen kullanıcı hakkında verilen sovuşturma kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, kullanıcının retweet yaptığı paylaşımın hakaret suçundan iddianame düzenlenebilmesi için yeterli delil niteliği taşıdığına hükmetti.

Retweet, hakaret suçu için iddianame düzenlemek için yeterli:

Söz konusu dosyada davacı kişi, kendi hesabından bir başka hesap tarafından yapılan ve “pislik, namert, edepsiz, yalancı, silah kaçakçısı, çirkef, imansız, izzetiz, rüşvetçi, salyasını akıtan, şerefsiz” ifadelerine yer veren paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı, suçlama üzerine kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itiraz, 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından da reddedildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma tebliğnamesiyle dosya, daha sonra Yargıtay 18. Ceza Dairesinin gündemine geldi. İnceleme sonucunda daire, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu “@...” kullanıcı adlı Twitter hesabından davacıdan bahsederek paylaşımlar yapmasının hakaret suçundan iddianame düzenlenebilmesi için yeterli delil taşıdığına dikkat çekti ve yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay, kararda “Şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususu, tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır.” ifadelerine yer verdi.

“Yaptığım Retweet gönderiyi onayladığım anlamına gelmez” demek kurtarmıyor:

Yargıtay, daha önce de benzer kararlara imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl verilen benzer bir karar hakkında açıklama yapan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay, karar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ceza kanununda bireylerin bazı tutum ve davranışları yapmaları yasaklanmıştır. Hakaret suçunu sosyal medya yoluyla işleyenlerde öncelikle tweeti atan suçludur. Yargıtay 18. Ceza Dairesi de bu tweeti yayan kişiyi aynı şekilde suça iştirak etmiş olarak görmüştür. Daha önceki kararları da zaten bu yönde olmuştur. Yani bir fiil birisi tarafından işlenmiş ve başkası da aynı fiili aynı yol ve yöntemlerle yaymışsa o fiili işlemiş sayılmaktadır.”