1 Ekim’de toplanacak meclisin öncelikli konularından olacak Sosyal Medya Yasası’na dair yeni bir karar alındı. Yargıtay 18. Ceza Dairesi’ne göre hakaret içerikli tweet’leri retweet’leyenler, paylaşımı yapan asıl kişi kadar suçlu sayılacak.

Son yıllarda sosyal medya mecralarını etkileyecek yasal düzenlemelerin yapılacağı birçok kez gündeme geldi. Bunun sinyalini veren son olay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sosyal medyaya hiç oumlu bakmadığı” açıklaması oldu. Yakın zamanda da meclisin önceliklerinden olan Sosyal Medya Yasası’na dahil olacak bir karar, Yargıtay tarafından verildi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sosyal medya paylaşımlarına getirilecek kısıtlamalara yeni bir boyut getirdi. Twitter üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımları retweet’leyen Twitter kullanıcılarının da paylaşımı yapan gibi suçlu olduğuna karar verildi. Gönderinin ne amaçla Retweet edildiğinin de yargı sürecinde pek bir öneminin olmadığı vurgulandı.

Bir retweet ile 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alınabilir:

Sosyal medya üzerinden belli bir kişiye ya da gruba yapılan hakaretler, şu anda 3 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor. Yeni düzenlemeyle bu ceza, hakaret içerikli gönderiyi tekrar paylaşanlara da uygulanacak. Retweet’leme işleminin hakareti desteklemek için ya da yalanlamak için yapılmış olması, yargılama sürecinde bir fark yaratmayacak. Hukukçuların açıklamalarına göre "yaptığım her retweet gönderiyi onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" gibi ifadeler, retweet yapan kişiyi kurtarmayacak.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay, alınan kararı TRT Haber’de katıldığı yayında şu sözlerle açıkladı: "Ceza kanununda bireylerin bazı tutum ve davranışları yapmaları yasaklanmıştır. Hakaret suçunu sosyal medya yoluyla işleyenlerde öncelikle tweeti atan suçludur. Yargıtay 18. Ceza Dairesi de bu tweeti yayan kişiyi aynı şekilde suça iştirak etmiş olarak görmüştür. Daha önceki kararları da zaten bu yönde olmuştur. Yani bir fiil birisi tarafından işlenmiş ve başkası da aynı fiili aynı yol ve yöntemlerle yaymışsa o fiili işlemiş sayılmaktadır"

Açıklamalarına devam eden Atay, sosyal medyada paylaşılan haberlerinin doğruluğunun da kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Doğruluk sağlansa bile haber üslubuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Atay, "Retweet edilen haberin insanların değer yargılarına uygun olup olmadığı kontrol edilmesinde fayda var" dedi.