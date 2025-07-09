Apple’ın konum takibi için geliştirdiği AirTag serisi, uzun bir aranın ardından yeni modeliyle güncelleniyor. Apple’ın yeni AirTag modeli için çıkış tarihi yaklaşırken, tasarım ve donanım tarafında bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor. AirTag 2’nin ikinci nesil UWB çip, artırılmış menzil ve gizlilik odaklı geliştirmelerle piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.

Apple, yeni nesil takip cihazı AirTag 2 için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen ürün, geliştirilmiş özelliklerle birlikte gelecek.

Apple, bu yılın başlarında birçok yeni ürününü duyurmuştu. Ancak şirketin uzun süredir güncellemediği AirTag modeli için de yeni bir versiyon hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Yeni modelin tanıtımı için eylül ayındaki iPhone 17 etkinliği işaret ediliyor olsa da, Apple’ın bu ürünü basın bülteniyle de sessizce duyurabileceği öne sürülüyor.

AirTag 2 için beklenen özellikler

Yeni AirTag modeline dair beklentiler artarken, iOS 18.6 sürümünde ortaya çıkan bazı kodlar da ürünün yakın zamanda tanıtılabileceğini gösteriyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, bu güncellemeyle birlikte bazı teknik detaylar da netleşmeye başladı. İşte AirTag 2'de yer alması beklenen başlıca yenilikler:

iPhone 15’te yer alan ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çip ile donatılacak.

Daha uzun menzilli ve hassas konum belirleme desteği sunacak.

Hoparlör bileşeninin çıkarılmasını zorlaştıran yeni yapısıyla gizlilik konusunda iyileştirme sağlayacak.

Tasarım açısından mevcut modele benzer bir yapıda olacak.

Yeni AirTag’in tam olarak ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Ancak eylül ayında yapılacak iPhone lansmanından önce ya da hemen sonrasında duyurulması bekleniyor. Tasarımda büyük bir değişiklik olmayacağı, yeniliklerinde ise daha çok donanım ve gizlilik özelliklerinde yoğunlaştığı konuşuluyor.