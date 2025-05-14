Apple'ın sıradaki ürünü olan AirTag 2'nin tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. İşte menzil artışı başta olmak üzere birçok yeni özellikle gelecek AirTag 2 hakkında bildiğimiz her şey.

Apple için dolu dolu geçen 2025 yılınde sıradaki ürün büyük ihtimalle şirketin takip cihazı AirTag’in yeni nesli olacak. Peki nasıl bir cihaz olacak? Bu içeriğimizde önemli iyileştirmelerle gelmesi beklenen AirTag 2’nin nasıl özelliklere sahip olacağını ve ne zaman tanıtılacağına bakıyoruz.

AirTag 2, bekleyenlerini gerçekten çok sevindirecek iyileştirmelerle gelecek. İlk AirTag 2021 yılında çıkış yapmıştı. Yani aradan 4 yıl civarı bir süre geçti. Sızıntılara göre Apple, bu sürede cihazı çok daha iyi hâle getirmeyi başardı. İşte AirTag 2 hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şey.

AirTag 2 ne zaman tanıtılacak?

AirTag 2’nin tam olarak çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok. Ancak çoğu güvenilir Apple kaynağına göre şirket, takip cihazını 2025’in ortasında bizlerle buluşturacak. 2025’in ortasına yaklaştığını düşündüğümüzde önümüzdeki birkaç ay içinde (mayıs sonu veya haziranda olabilir) geleceğini tahmin edebiliriz. Muhtemelen Apple, bir etkinlik yerine diğer ürünleri gibi yazılı bir duyuruyla cihazı tanıtacak.

AirTag 2, nasıl özelliklerle gelecek?

Tasarımda büyük değişiklik beklenmiyor

AirTag 2’nin tasarımında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Muhtemelen ilk nesildeki genel görünüm devam edecek. Yuvarlak minik tasarım, orta kısmında Apple logosu gibi detayları yeni nesilde de görmemiz olası. Bu alandaki en büyük yenilik, AirTag modellerine yeni renkler ve aksesuarlar eklenmesi olabilir.

Gelişmiş menzil, yeni çip ve gizlilik odağı

Aradan 4 yıl civarı bir süre geçtiği için teknik anlamda büyük iyileştirmeler görmemiz pek şaşırtıcı olmayacak. Apple, cihazda iPhone 15 ile hayatımıza giren yeni ultra geniş bant çipi kullanmayı planlıyor. Bunun sayesinde takip menzilinde 3 kat civarı artış yaşanacak. İlk neslin menzili 30 metreye kadar çıkıyordu. Yeni nesilde 90 metre civarında menzil görmemiz olası.

AirTag çok fazla iyi amaç için kullanılsa da maalesef bazı kötü niyetli kişilerin de malzemesi olmuştu. Bu kişiler, insanları takip etmek gibi şeyler için cihazı kullanabiliyordu. Apple, yeni nesilde bir “anti-takip” özelliği getirecek. İddialara göre şirket, ses çıkararak takip edilen şeyi bulmayı kolaylaştıran hoparlörün cihazdan çıkarılmasını çok zor hâle getirecek. Bu şekilde de sapıklar hoparlörü çıkaramayacak, cihazı kötü amaçlar için kullandıkları ortaya kolayca çıkacak.

Vision Pro entegrasyonu

Apple, Vision Pro isimli gözlüğüyle geçen yıl resmen karma gerçeklik kategorisine giriş yapmıştı. O zamandan beri de tüm cihazlarını Vision Pro’ya uyumlu hâle getiriyordu. İddialar, AirTag 2’nin Vision Pro entegrasyonuyla geleceği yönünde. Ancak nasıl olacağı konusunda bir bilgi yok. Sanal gerçeklikle bir şeyleri takip etmeye yarama gibi tahminler var.

AirTag 2 fiyatı ne kadar olacak?

Apple’ın AirTag fiyatlarına zam yapmasını beklemiyoruz. İlk ürün 29 dolardan satışa çıkmıştı. Bu yüzden AirTag 2’nin de 29 dolar ile satışa sunulduğunu görmemiz olası. Türkiye’de şu anda 1.450 TL’ye satılıyor. Yeni ürün bunun biraz üzerinde bir fiyattan çıkabilir.

Apple’ın sıradaki ürünü olacak AirTag 2 hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şey bu şekilde. Genel anlamda iyi bir güncelleme olacağını söyleyebiliriz. Hiç AirTag sahibi olmayanlar ve gelişmiş menzil isteyenler için uygun bir ürün olarak gelecek. Peki sizin cihaz hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.