AirTag'ın Kurtardığı Şeyleri Saysak Bitmez: Şimdi de Bir Çiftin Milyonluk Otomobilini Geri Almasını Sağladı!

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AirTag hayatımıza girdiğinden beri yüzlerce insanın değerli eşyalarını geri almalarını sağlıyor ve bugün de bunlardan bir yenisi karşımızda.

Londra'da yaşayan bir çift, çalınan Jaguar E-Pace marka otomobilini Apple’ın AirTag'ı sayesinde geri almayı başardı. Çiftin yaşadığı ilginç olay ise gerçek zamanlı konum bilgisine sahip olan polisin harekete geçmemesi oldu.

Olay 3 Haziran’da, Hammersmith’teki evlerinin önünde yaşandı. 46.000 sterlin (yaklaşık 2.5 milyon TL) değerindeki otomobil çalındı. Çift, önceden gizlice yerleştirdikleri AirTag sayesinde otomobilin konumunu bulabildi.

Polis yardım etmeyince AirTag'ın bulunduğu konuma gittiler

Hemen polisle iletişime geçip konumu bildirmiş olsalar da net bir yanıt alamayınca kendi başlarına bölgeye gitmeyi planladıklarını polise söylediler. Polis bu tehlikeli karara şaşırtıcı bir şekilde onay verdi ve bir şey olursa tekrar aramalarını önerdi.

Çiftin korkusu, hırsızların AirTag’i fark edip otomobilden atarak kaçmaya devam etmeleriydi. Gittiklerinde ise otomobilleri hâlâ oradaydı. Polis daha sonra olay yerine giderek bazı teknik sıkıntılara rağmen otomobili kurtarmayı başardı.

Apple defalarca kez AirTag’in hırsızlığa karşı bir güvenlik cihazı olarak tasarlanmadığını vurguluyor olsa da yıllardır birçok insanın değerli eşyalarını geri almalarını sağlamış durumda ve daha fazlasını da göreceğiz gibi.

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