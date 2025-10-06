Yeni Dungeons & Dragons oyunu iptal edildi

Starbreeze, “Project Baxter” kod adlı Dungeons & Dragons oyununun geliştirilmesini durdurdu. Yaklaşık 44 kişi işten çıkarıldı. Şirket, tüm kaynaklarını Payday serisine yöneltti.

Starbreeze, 2023’te duyurduğu Dungeons & Dragons temalı “Project Baxter” kod adlı oyunu iptal etti. Şirket, bu kararı stratejik öncelikleri yeniden düzenlemek amacıyla aldığını açıkladı. Projenin iptaliyle birlikte yaklaşık 44 çalışanla yollar ayrıldı.

İsveçli geliştirici, artık tüm enerjisini ve kaynaklarını Payday serisine yoğunlaştıracak. Özellikle Payday 3’ü “canlı servis” modeline uygun bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu da daha sık güncellemeler ve uzun vadeli oyuncu etkileşimi anlamına geliyor.

İptalin mali etkisi de büyük oldu. Şirket, bu süreçte 1.13 milyar TL’lik değer düşüşü yaşayacağını bildirdi. Bazı ekip üyeleri, iç projelere kaydırılarak istihdam edilmeye çalışılacak.

Starbreeze, bu hamlesiyle uzun vadede mali yapısını güçlendirmeyi ve 2026’da pozitif nakit akışına geçmeyi hedefliyor. Ancak hayranlar için iptal edilen D&D projesi, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.