Maserati, yeni Gran Turismo motorlarını resmen açıklarken yeni otomobilde Ferrari üretimi V8 motorun yerini çift turbolu V6 motorun alacağı öğrenildi.

Otomobil üretmek pek kolay bir iş değil ve büyük otomobil firmaları da zaman zaman bazı noktalarda iş birliğine gidiyor. Hâliyle daha az sayıda üretim yapan lüks ve süper otomobil üreticileri arasında da pek çok ortak çalışma anlaşması bulunuyor.

Daha önce motor tedariki konusunda anlaşma yapan Ferrari ve Maserati arasındaki sözleşmenin süresi yakın zamanda dolacak. Görünüşe bakılırsa Maserati, farklı motorlar kullandığı yeni GranTurismo modellerine geçerken anlaşmanın da biteceğini göstermiş oldu.

Ferrari V8 motorlarına veda:

Maserati, şu anda ürettiği GranTurismo modellerinde Ferrari’den aldığı 3 litrelik V6 ve V8 motorları kullanıyor. Yeni dönemdeyse daha verimli olan çift turbolu V6 motorlar, Ferrari V8’in yerini alacak. Bu motorlar, elektrikli motorların da desteğiyle yeni MC20 spor otomobillerde de bulunacak.

Automative News’e göre bu yeni yapılandırma en az dört farklı Maserati modelinde karşımıza çıkacak. Alfa Romeo Stelvio ile birlikte üretilecek yeni Maserati SUV’lerde ve Maserati’nin Grugliasco fabrikasında üretilecek GranCabrio otomobillerde de bu motoru göreceğiz.

Maserati’nin yeni çift turbolu motorunun özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Automotive News’in iddialarına göre GranTurismo ve GranCabrio’larda motor, 542 beygire kadar güç üretebilecek. Yeni SUV’deyse üretilen güç 532 beygire kadar çıkacak.

Maserati’ler daha güçlü ve daha verimli hâle geliyor:

MC20’nin üreteceği güç henüz doğrulanmamış olsa da gelen ilk bilgilere göre araç 600 beygirin üstüne çıkabilecek. Motorun elektrikle desteklenen versiyonu, Maserati Levante SUV’ler ve Quattroporte sedan'lardaki 3,8 litrelik V8’lerin de yerini alacak.

15 Temmuz’da yeni Ghibili modelleri karşımıza çıkacak. O otomobilde de 48 V bir motor kullanılacak. Teknik olarak FCA’nın 2 litrelik, dört silindirli motorunun hibrit versiyonuna sahip olacak olan aracı bir aydan kısa bir süre sonra göreceğiz. MC20 ise eylül ayında karşımızda olacak. Yeni Maserati motorları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?