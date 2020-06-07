Maserati’nin İlk Hibrit Modelinin Türkiye’ye Geliş Tarihi

Dünyaca ünlü İtalyan otomobil devi Maserati, tarihindeki ilk hbirit modeli Ghibli’yi Türkiye’ye getirecek. Firmanın ülkemizdeki tek temsilcisi olan Fer-Mas’ın yaptığı açıklamaya göre Ghibli, Ekim ayında Türkiye’de olacak.

Çevre konusunda artan hassasiyet ve elektrik motorlarının gittikçe gelişmesi, artık lüks spor otomobil üreticilerinin bile hibrit modellere geçebilmesini sağlıyor. İtalyan üretici Maserati de bu akıma ayak uydurarak hibrit bir Ghibli üretmeye karar vermişti.

Bugüne kadar Maserati, İtalya’daki Giovanni Agnelli Fabrikası’nda 100 binden fazla Ghibli üretip satarak başarılı bir performans sergilemişti. Firma şimdi otomobili hibrit hale getiriyor. Bu model, İtalyan firmanın ilk hibrit otomobili olacak.

Ekimde Türkiye’de

Maserati’nin ülkemizdeki tek temsilcisi konumunda bulunan Fer-Mas’tan yapılan açıklamaya göre, hibrit Ghibli modelleri ülkemize de gelecek. Bu modeller ülkemizde Ekim 2020’de satışa çıkarılacak, böylece isteyenler daha temiz bir otomobil alternatifine kavuşabilecek.

Maserati’yi de bünyesinde bulunduran FCA’nın planları arasında elektrikli otomobiller önemli bir yer tutuyor. Firma, 2021’e kadar 12 yeni elektrikli model tanıtmayı amaçlıyor. Hatta bu süreçte tanıtılacak araçlardan birinin de yine Maserati markalı bir SUV model olması bekleniyor.

İtalyan firması ayrıca iki elektrikli model GranTurismo ve GranCabrio için de çalışmalarını hızlandırıyor. Firma, bu iki araç için toplamda 800 milyon euro değerinde bir yatırım yaptığını açıkladı.

Şık ve performanslı

Yeni hibrit Maserati Ghibili modellerinin geleceği aslında geçtiğimiz yılın sonbaharında belli olmuştu. Firmanın sadece hibrit model mi üreteceği, yoksa 424 beygirlik 3 litrelik V6 motoru da kullanmaya devam mı edeceği ise şu anda kesin olarak bilinmiyor.

Firmanın yıllar önce tasarladığı iki kişilik elektrikli modeli Alfieri, Maserati’nin uzun süredir elektrikli otomobil pazarında gözü olduğunu ortaya koyuyor. O model de ilk tanıtıldığında büyük dikkat çekmişti. Maserati Alfieri’nin GranTourismo’nun yerini almayacağını ifade etmişti. İtalyan üretici elektrikli otomobillere geçişte de tarzını korurken hibrit modellerde de tasarım anlamında çok bir değişiklik beklenmiyor.