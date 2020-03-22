Araştırmacılar, Devasa Boyutta Bir Tatlı Su Rezervi Keşfetti

Araştırmacılar, Yeni Zelanda'nın liman kenti olan Timaru açıklarında deniz tabanının 20 metre altında devasa boyutta bir tatlı su rezervi keşfetti. Yeni keşfedilen bu rezervin 800 milyon olimpik yüzme havuzundakine denk su kapasitesi barındırdığı düşünülüyor.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası kıyılarında denizin dibinde, gelecekte yaşanabilecek kuraklıkların giderilmesine ve önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek iklim değişikliğinin etkisinin azaltılmasına yardımcı olabilecek nadir bir tatlı su rezervi keşfedildi.

Açık denizde yer alan temiz yeraltı suyu, deniz altındaki akiferlerin üç boyutlu haritasını oluşturmak için kullanılan sismoloji ve elektromanyetik dalga tarama tekniklerinin bir kombinasyonu ile keşfedildi. Bu nadir rezervin net su kapasitesi henüz hesaplanmamış olsa da araştırmacılar, sistemin 2.000 kilometreküp tatlı su barındırabileceğini düşünüyor ki bu miktar, 800 milyon olimpik yüzme havuzu veya Ontario Gölü’ndeki miktardan daha fazlasına denk geliyor.

Yeni keşfedilen akifer, deniz tabanının 20 metre altında bulunuyor:

Açık denizin diplerinde bulunan bu tarz akiferlere çok sık rastlanmasa da dünyanın çeşitli yerlerinde bu tür rezervlerin var olduğu biliniyor. Timaru liman kentinin açıklarında gizlenmiş bu tatlı su rezervine dair ilk ipuçları, 2012’de yapılan bilimsel bir sondaj projesinde bulunmuştu. 2017 yılına gelindiğindeyse bir araştırma gemisiyle daha fazla araştırma yapılmaya başlandı.

Deniz tabanının yalnızca 20 metre altında alışılmadık derecede sığ olan bu akiferin, sahil şeridinden 60 kilometre uzakta olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar suyun tuzluluğu ve akiferin şekli hakkında ayrıntılı haritalar hazırlarken hâlen daha bilinemeyen çok sayıda detay bulunuyor. Bu noktada ekip, tatlı su sisteminden bir numune almak ve bu numuneleri daha önceki modellerle karşılaştırmak istiyor.

Araştırmacılar, bu çalışmada uygulanan aynı tekniklerle dünyadaki benzer akiferlerin yeniden değerlendirilebileceğini düşünüyor. Öte yandan yerel yetkililer, yeni keşfedilen bu akiferlerin çevreye veya ona bağlı ekosistemlere zarar vermeden tatlı su kaynaklarına nasıl bağlanabileceğinin yollarını araştırıyorlar.