TOGG'un geliştirdiği yerli otomobil sonunda tanıtıldı ve araçlara yoğun ilgi devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, (DHMİ) yerli otomobilin tüm havalimanlarında, olası kazalara karşı uçaklara yol gösteren 'follow me' aracı olarak kullanacağını açıkladı.

TOGG'un, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen tören ile tanıtımını yaptığı yerli otomobilin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde kullanılmasına karar verildi. Bu kapsamda araç, 2022 yılında seri üretime geçmesinin ardından havalimanlarında follow me aracı olarak kullanılacak.

Havalimanı apronlarında görev yapan sarı renkteki özel donanımlı follow me araçları, pist-apron-taksi sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet veriyor. 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda BMW i8 tipi modellerin de aralarında olduğu lüks otomobillerin Follow Me aracı olarak kullanılacağı açıklanmıştı.

İlk yerli otomobil follow me aracı olacak

2022 yılında seri üretime geçecek olan ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi, tüm havalimanlarında Follow me kullanacağını açıkladı. Yerli otomobilin follow me aracı olarak kullanılma kararını, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havalimanlarımızda “#KarbonsuzHavalimanı Projesi” kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!" paylaşımını yaptı.