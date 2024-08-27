Türk uzay girişimi Plan-S, 400 milyon dolar değerlemeyle yeni bir sermaye fonu turuna başladı. Şirket, Ziraat Bankası’nın yatırım kolu aracılığıyla 40 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Türkiye’nin uydu ve uzay teknolojileri alanında önde gelen şirketlerinden Ankara merkezli Plan-S, küresel rekabette öne çıkmak ve teknolojik kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir yatırım fonu turu başlattı.

400 milyon dolar değerlemeyle 40 milyon dolar yatırım toplamayı hedefleyen şirketin elde edeceği kaynak, Connecta IoT ve Observa takım uydularının genişletilmesi, çok yüksek çözünürlüklü görev yükleri geliştirme, uzaktan algılama ve 5G/6G karasal olmayan ağ teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, IoT ve yeryüzü gözlem hizmetlerinde yurt dışı pazarlara açılmak için kullanılacak.

“Bu yatırımla mevcut başarımızı daha ileriye taşıyacağız”

Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Geçtiğimiz haftalarda, IoT haberleşme hizmetlerini sunacak Connecta IoT Network takım uydularımızın ilk dördünü, SpaceX Falcon 9 roketiyle Transporter 11 görevinde uzaydaki yörüngesine gönderdik. Vandenberg Uzay Üssü’nden fırlatılan uydular, başarıyla yörüngeye yerleşti. Kurulduktan 3 yıl sonra, uzay teknolojileri alanında bu denli başarılı olan başka bir şirket sanıyorum ki yoktur. Yakın zamanda başlattığımız sermaye fonu turuyla başarımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

2025’te Observa’nın ilk uydusu fırlatılacak

Plan-S girişiminin arkasında güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Sami Aslanhan, “Plan-S, şu anda 120 kişilik bir ekibe sahip ve bu ekibin %70’i mühendislik ile teknoloji alanında çalışıyor. Ekibimiz, savunma, havacılık ve uzay alanlarında yüksek deneyime sahip mühendisler ile potansiyeli çok yüksek genç mühendislerden oluşuyor. Geliştirdiğimiz uzay sistemlerinin tasarım, üretim, test ve entegrasyon süreçlerinin tamamını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu muhteşem ekiple yıl sonuna kadar 8 yeni Connecta IoT uydusunu tamamlamış olacağız. Böylece, Connecta IoT’deki uydu sayımız 12’ye, toplam uydularımız ise 17’ye çıkacak. 2025 yılında ise yeryüzü gözlemi konusunda hizmet verecek Observa’nın ilk uydusunu fırlatacağız. Observa uyduları, mikro uydu sınıfında ve yaklaşık 80 kg ağırlığında olacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin uzay teknolojileri alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunuyoruz”

Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Uzay teknolojileri, değişim ve inovasyona çok açık bir alan ve Türkiye’de hızla gelişiyor. Bizler de Plan-S olarak, ülkemizin bu alandaki bilgi birikimine büyük katkıda bulunuyoruz. Daha somut örnekler vermek gerekirse, ülkemizin ilk IoT haberleşme ve yeryüzü gözlem uydularını fırlattık. Alt sistemler, üretim, test ve entegrasyonda elde ettiğimiz bilgi birikimi ve patentlerimiz, bu alandaki katkımızı ortaya koyuyor. Bugüne kadar 60’a yakın patent başvurusu yaptık ve bunların büyük kısmı tescillenmek üzere. Projelerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda da sunuyor ve büyük ilgiyle karşılaşıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.