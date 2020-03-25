Brezilya Polisinden Sahilleri Boşaltmak İçin İlginç Hamle

Koronavirüs salgınının etkilediği ülkelerden bir tanesi de Brezilya. Ülke, bugüne kadar 46 vatandaşını bu virüse kurban verdi. Ancak bazı insanlar hala yetkililerin tavsiyelerine uymuyorlar. Hal böyle olunca da Brezilya polisi, insanları evlerinde yönlendirmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde dünyanın neredeyse her yerine yayılan koronavirüs salgını, dünyayı olağanüstü bir sürecin içerisine soktu. Dünya Sağlık Örgütü, söz konusu virüsü pandemi, yani küresel salgın olarak ilan ederken bazı ülkeler, bu virüs nedeniyle binlerce vatandaşını kaybettiler. Hal böyle olunca da yetkililer, bu kriz süreci için olağanüstü tedbirler uygulamak zorunda kaldılar.

Koronavirüs salgınından korunmanın en basit yolu, evden çıkmamak. Çünkü bu virüs, solunum yolu aracılığıyla bulaşabiliyor ve bulaşma hızı fazlasıyla yüksek. Dolayısıyla insanların evlerinde kalmaları, virüsü bir şekilde hem kapmamaları hem de sevdiklerine bulaştırmamaları için kritik bir önem arz ediyor. Hatta bu bağlamda bazı hükümetler, vatandaşlarına sokağa çıkma yasağı bile uyguluyorlar.

Şimdi sizleri, Brezilya'ya götüreceğiz. Ülkede bugüne kadar 2.247 doğrulanmış vaka var ve bu vakaların 46'sı hayatını kaybetti. Hal böyle olunca da Brezilya hükümeti, vatandaşlarını sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Ancak dünyanın geri kalanı gibi Brezilya'da da bazı insanlar, bu salgına yeterli önemi vermiyorlar ve sahillerde toplanmaya, denize girmeye devam ediyorlar.

Koronavirüs salgınına karşı tedbir almayan Brezilyalılar, ülke polisinin harekete geçmesine neden oldular. Brezilya polisi, Florianopolis şehrinde kaldırdıkları bir polis helikopteri ile Galheta sahilinin üzerinde uçtular. Yapılan bu uçuşun nedeni, sahil boyunca bir kum fırtınası oluşturmak ve sahildeki insanları burayı boşaltmaya zorlamaktı. Brezilya polisinin bu uygulaması, şu an için amacına ulaşmış gibi görünüyor.

Brezilya polisi tarafından yapılan açıklamalara göre Galheta sahilinde yapılan bu alçak uçuş, sahilin ilk etapta boşalmasını sağlamış. Ancak bu uygulamadan haberdar olmayan insanlar, sahilde toplanmaya başladıkça uçuş tekrarlanmış. Brezilya polisi, bu uygulamanın bir süre daha devam edeceğini söylüyor ve bölge halkını sahillere gelmemeleri konusunda uyarmaya devam ediyor.

Galheta sahilinde alçak uçuş yapan helikopterden çekilen o görüntüler

Brezilya, devlete baş kaldıran ve yasa dışı işler yapan çetelerin de popüler olduğu ülkelerden bir tanesi. Ancak COVID-19, suç çeteleri ile devleti de bir araya getirmiş durumda. Çeteler, devletin aldığı kararlara uymayan insanların bizzat kendileri tarafından cezalandırılacaklarını söylüyorlar. Sanıyoruz ki bu olay, koronavirüsün dünyaya nasıl bir olağanüstü durum yaşattığını açıkça gözler önüne seriyor.