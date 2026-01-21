YouTube'dan Sessiz Sedasız Gelen Karar: Gelişmiş Alt Yazı Formatı Kaldırıldı!

YouTube'da özellikle birden fazla dile hizmet veren kanal sahiplerinin kullandığı gelişmiş alt yazı özelliği kaldırıldı.

YouTube, içerik üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe sessiz sedasız imza attı. Platform, uzun yıllardır kullanılan ve “SRV3” olarak bilinen gelişmiş alt yazı formatını devre dışı bıraktı. Bu kararla birlikte özel renkler, gölgeler, yazı tipleri ve ekran içi konumlandırma sunan altyazılar artık yüklenemiyor ve daha önce yüklenen dosyalar ise videolardan kaldırılıyor.

İlk olarak Reddit’te fark edilen değişikliğe göre YouTube Creator Studio’da SRV3 dosyası yükleme seçeneği tamamen ortadan kalkmış durumda. Kısa süre sonra pek çok yayıncı, canlı ve eski videolarında mevcut alt yazıların silindiğini rapor etmişti. Bu durum, değişikliğin yalnızca arayüzle sınırlı olmadığını, YouTube’un formatı aktif olarak platformdan kaldırdığını gösteriyor.

Gelişmiş alt yazılar, eski videolardan da kaldırıldı

SRV3 formatı özellikle Japon ve Koreli kanallar, VTuber toplulukları ve birden fazla dile içerik üreten yayıncılar arasında oldukça popülerdi. Orijinal diyalog ile çevirinin üst üste, farklı yazı tipleriyle gösterilebilmesi hızlı tempolu videolarda hem engelli izleyiciler hem de uluslararası kitleler için büyük kolaylık sağlıyordu. Niş bir kullanım alanına sahip olsa da bu format gelişmiş alt yazı ihtiyacı olan kanallar için kritik öneme sahipti.

YouTube’un bu ani kararı doğal olarak tepki topladı. Hololive gibi uluslararası izleyiciye hitap eden büyük içerik grupları da gelişmiş alt yazı üzerine kurulan işlerinin bu karardan yara aldığını belirtiyor. Google cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmış değil.